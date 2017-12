Americká daňová reforma spočiatku zaťaží banky miliardovými sumami

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 30. decembra (TASR) - Daňová reforma, ktorú pred týždňom podpísal prezident Donald Trump, má síce znížiť zaťaženie amerických spoločností, spočiatku si však vyžiada dodatočné náklady.Investičná banka Goldman Sachs odhaduje, že nové daňové zákony zaťažia jej výsledky v 4. kvartáli sumou zhruba 5,0 miliardy USD (4,17 miliardy eur). Banka to vysvetľuje odvodmi z majetku v zahraničí a upozorňuje, že ide o prvý odhad, suma sa môže ešte zmeniť.Nové zákony znižujú dane pre americké spoločnosti z 35 % na 21 %. Hotovosť a ostatné imanie, ktoré sa budú presúvať späť do USA, budú zaťažené odvodmi v rozpätí 8 % až 15,5 %.Mnohé koncerny pre vysoké dane držali vysoké hotovostné sumy mimo USA. Podľa doterajších pravidiel mohli firmy neobmedzene "parkovať" svoje peniaze v zahraničí a uniknúť tak americkým daňovým úradom. Trumpova vláda však chce motivovať spoločnosti, aby svoje peniaze presunuli späť do USA a investovali ich na domácej pôde. Zisky dosiahnuté a ponechané v zahraničí teraz musia byť zdanené, čo povedie okrem iného k vysokým odpisom.Nové daňové zákony ovplyvnia aj ostatné veľké mená amerického finančného sektora. Citigroup počíta s mimoriadnymi nákladmi vo výške 20 miliárd USD. Bank of America odhaduje odpisy na tri miliardy dolárov. Okrem odvodov na zisky uložené v zahraničí sa banková reforma dotkne bánk aj v inom ohľade. V budúcnosti bude ťažšie znižovať dane pomocou predchádzajúcich strán, napríklad, v časoch finančnej krízy.Očakávané mimoriadne náklady budú najmä vo forme účtovných jednorazových efektov, ktoré neovplyvnia bežnú činnosť. V dlhodobom horizonte očakáva väčšina amerických firiem priaznivý vplyv nižších daní. Aj investori berú záplavu varovaní pred zhoršením výsledkov pokojne. Napríklad, akcie Goldman Sachs na jej oznámenie prakticky nezareagovali.