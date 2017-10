Americká filmová herečka Julia Robertsová jubiluje

Herečka Julia Robertsová. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Smyrna/Bratislava 28. októbra (TASR) - Americká filmová herečka Julia Robertsová oslavuje v sobotu 28. októbra 50 rokov. Len za titulnú úlohu v oscarovom filme z roku 2000 Erin Brockovich zarobila 20 miliónov amerických dolárov.Julia Fiona Robertsová sa narodila 28. októbra 1967 v Smyrne (dnes predmestie Atlanty) v štáte Georgia v Spojených štátoch amerických (USA). V detstve chcela byť veterinárkou, no vyštudovala žurnalistiku. Až keď jej brat dosiahol úspech vo filmovom Hollywoode, rozhodla sa pre herectvo.Po menších úlohách v seriáli Crime Story (1986) a filme Satisfaction (Spokojnosť, 1988) sa spolu s bratom Ericom objavila v snímke Mystic Pizza (1988), kde hrala čašníčku v pizzérii. V roku 1989 zažiarila vo filme Steel Magnolias (Oceľové magnólie), ktorý jej priniesol aj nomináciu na Oscara. Superstar z nej však urobila úloha prostitútky v romantickom filme Pretty Woman (1990). Úspešná bola aj snímka The Pelican Brief (Prípad pelikán, 1993). V roku 2001 získala Oscara ako najlepšia herečka v hlavnej úlohe filmu Erin Brockovich (2000). Herečka prepožičala svoj hlas múdremu pavúkovi vo filmovej adaptácii knihy Charlotte's Web (Šarlotina pavučinka, 2006). Z jej ostatných filmov možno spomenúť Eat, Pray, Love (Jedz, modli sa a miluj, 2010), Money Monster (Hra peňazí, 2016) alebo Mother's Day (Deň matiek, 2016).Rodáčka z Georgie v roku 2005 podala pomocnú ruku obetiam hurikánu Katrina. S kolegami z hereckej branže sa Julia Robertsová predstavila v roku 2007 v úlohe televíznych reportérov pre talkšou populárnej moderátorky Oprah Winfreyovej. Jej rozhovor s Georgeom Clooneym bol odvysielaný v programe Oprah Winfrey Oscar Special.Americký časopis People v apríli 2017 rekordne po piaty raz potvrdil, že Julia Robertsová je stále najkrajšou ženou na svete. Po prvý raz ju za najkrajšiu ženu vyhlásili v roku 1991.vyjadrila sa herečka na margo svojho rekordu.Partnerom Julie Robertsovej je kameraman Danny Moder. Pár sa zosobášil v júli 2002. Ešte predtým sa v roku 1991 chystala na sobáš s hercom Kieferom Sutherlandom, no iba niekoľko dní pred sobášom ho nechala v štichu. Zutekala s jeho priateľom Jasonom Patricom. Na margo Robertsovej však neskôr Sutherland povedal, že ju musí pochváliť za správne rozhodnutie, pretože - aj keď to bolo veľmi bolestivé a tvrdé - včas rozpoznala, že sú obaja priveľmi mladí a hlúpi. Prvý manželský zväzok Robertsová uzatvorila s Benjaminom Brattom v roku 1993, o dva roky nasledoval rozvod.Herečka má s terajším manželom Danny Moderom tri deti.