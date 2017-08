Americká filmová star Cameron Diazová má 45 rokov

Herečky Leslie Mann, Cameron Diaz, Nicki Minaj, Kate Upton vyhlasujú cenu za najlepší mužský výkon Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

San Diego/Bratislava 30. augusta (TASR) – Americká herečka Cameron Diazová bude mať v stredu 30. augusta 45 rokov.Hviezda úspešných filmov Niečo na tej Mary je (1998), V koži Johna Malkovicha (1999), Charlieho anjeli (2000, 2003) alebo Vanilkové nebo (2001) bola za svoje herecké výkony štyrikrát nominovaná na Zlatý glóbus (1999, 2000, 2002, 2003). V roku 2007 sa stala treťou najlepšie platenou herečkou. Zarobila najmä vďaka tomu, že zapožičala hlas princeznej Fione v populárnej animovanej sérii Shrek.Cameron Diazová sa narodila 30. augusta 1972 v kalifornskom San Diegu (USA) ako dcéra kubánskeho Američana a anglo-germánskej matky. V mladosti vraj bola neposlušná a divoká, ako šestnásťročná odišla z domova a päť rokov strávila cestovaním po svete. Po návrate do Kalifornie sa modrooká blondína úspešne venovala modelingu.Hereckú kariéru začala v známej komediálnej klasike The Mask (Maska, 1994), kde sa predviedla po boku famózneho Jima Carreyho. Za svoj debutový výkon získala niekoľko ocenení a stala sa idolom americkej mládeže. Následne si Diazová zahrala v romantických komédiách She's the One (Ona, jedine ona, 1996), My Best Friend's Wedding (Svadba môjho najlepšieho priateľa, 1997) alebo There's Something About Mary (Niečo na tej Mary je, 1998). Za hlavnú úlohu v poslednej menovanej snímke bola prvýkrát nominovaná na Zlatý glóbus (1999). Ďalšie nominácie na rovnaké ocenenie vyniesli Diazovej výkony vo filmoch Being John Malkovich (V koži Johna Malkovicha, 1999), Vanilla Sky (Vanilkové nebo, 2001) a Gangs of New York (Gangy New Yorku, 2002).Mnohým filmovým divákom je blondína so širokým úsmevom známa ako "Charlieho anjel" z komediálno-akčných snímok Charlie's Angels (Charlieho anjeli, 2000) a Charlie's Angels: Full Throttle (Charlieho anjeli 2: Na plný plyn, 2003). Z novších filmových titulov, v ktorých zažiarila Cameron Diazová, možno spomenúť What to Expect When You're Expecting (Ako porodiť a nezblázniť sa, 2012), Sex Tape (2014) alebo The Other Woman (Jedna za všetky, 2014).Herečka je známa svojou averziou voči fotografom, viackrát bola zapletená do právnych sporov s paparazzmi. Angažuje sa v otázkach životného prostredia, vzdelávania a posilnenia postavenia žien a dievčat v spoločnosti. Je nadšenou surfistkou a vyznávačkou zdravého životného štýlu. V roku 2013 jej vyšla kniha The Body Book (v slovenčine pod názvom Miluj svoje telo vydal, 2014), v ktorej sa s čitateľkami podelila o vedomosti, ktoré nadobudla na základe vlastnej skúsenosti a získala v rozhovoroch s odborníkmi v oblasti zdravia.Diazovej partnermi boli v minulosti napríklad surfista Kelly Slater alebo spevák Justin Timberlake. V roku 2007 sa objavovala na verejnosti s dedičom bankového impéria Davidom De Rothschildom. V roku 2015 sa herečka vydala za gitaristu a vokalistu punk rockovej skupiny Good Charlotte Benjiho Maddena.Hviezda Cameron Diazovej na Hollywoodskom chodníku slávy (The Hollywood Walk of Fame) pribudla v roku 2009.