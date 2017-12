Americká herečka Lindsay Lohan dlží na daniach viac ako stotisíc dolárov

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

BRATISLAVA 27. decembra - Americká herečka a speváčka Lindsay Lohan dlží v Spojených štátoch na daniach vyše 100-tisíc dolárov (v prepočte viac ako 84-tisíc eur). Informoval o tom magazín People odvolávajúc sa na novopodanú daňovú pohľadávku voči nej.Podľa dokumentov 31-ročná rodáčka z New Yorku, ktorá v súčasnosti žije striedavo v Londýne a Dubaji, dlží na daniach za roky 2010, 2014 a 2015 celkovo 100 710 dolárov a 55 centov (84 966 eur a 30 centov). V tom čase si zahrala napríklad vo filme Machete (2010), seriáli 2 baby na mizine (2011 - 2017) a účinkovala aj v dokumentárnej sérii Lindsay (2014).Lindsay Lohan si zahrala aj vo filmoch Pasca na rodičov (1998), Strelený piatok (2003), Protivné baby (2004), Len trošku šťastia (2006), Atentát v Ambassadore (2006), Rebelka proti svojej vôli (2007) alebo Scary Movie 5 (2013). Vydala dva štúdiové albumy - Speak (2004) a o rok neskôr A Little More Personal (Raw). Spolupracovala tiež s anglickou kapelou Duran Duran v rámci ich albumu Paper Gods (2015). Jej kariéra začala upadať najmä pre problémy s drogami, alkoholom a zákonmi. Porušila niekoľko podmienečných trestov a krátky čas strávila za mrežami.