Americká kongresmanka sa v Sýrii stretla s Bašárom Asadom

Na snímke sýrsky prezident Bašár Asad. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 26. januára (TASR) - Členka americkej Snemovne reprezentantov za štát Havaj, demokratka Tulsi Gabbardová, navštívila Sýriu a stretla sa tam so sýrskym prezidentom Bašárom Asadom. Informovala o tom televízia CNN.Jej misia zameraná na oboznámenie sa so situáciou v Sýrii trvala štyri dni. Vo svojom vyhlásení kongresmanka uviedla, že pôvodne nemala v pláne stretnúť sa s Asadom, ale keď sa taká možnosť objavila, využila ju." vysvetlila a dodala, že práve na túto tému s Asadom hovorili.Uviedla, že o Asadovi si možno myslieť čokoľvek, ale"." uvádza sa v kongresmankinom vyhlásení. Doplnila v ňom, že "". "zdôraznila.Spresnila, že navštívila Damask i Aleppo, ako aj libanonský Bejrút, aby- od Sýrčanov - získala informácie o dôsledkoch vojny v Sýrii. Okrem radových Sýrčanov sa stretla aj s duchovnými, humanitárnymi pracovníkmi a malými podnikateľmi.Vo vyhlásení zverejnenom CNN uviedla, že do Washingtonu sa vrátila s ešte väčším odhodlaním ukončiť". Gabbardová, ako pripomenula agentúra DPA, bola veľkou oponentkou politiky, ktorú voči Sýrii viedol bývalý prezident USA Barack Obama.Spojené štáty podľa nej musia prestať podporovať teroristov, ktorí ničia Sýriu a jej ľud. Podnecovanie tejto vojny zo strany USA a ďalších krajín musí "", zdôraznila s tým, že "Kongresmanka na základe rozhovorov V Sýrii uviedla, že podľa miestnych ľudí". Sýrčania sú si podľa nej vedomí, že po zosadení Asada by kontrolu nad krajinou získala teroristická sieť al-Káida "zabíjajúce kresťanov a iných ľudí, ktorí by ju odmietali podporovať.Vo svojom vyhlásení kongresmanka poukázala aj na to, že vojny za zmenu režimu, ktoré Spojené štáty viedli