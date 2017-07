Americká loď vypálila varovné strely k iránskemu plavidlu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Dubaj 25. júla (TASR) - Hliadkujúca loď amerického vojenského námorníctva vypálila dnes v Perzskom zálive varovné výstrely neďaleko iránskeho plavidla, ktoré sa k nej dostalo do prílišnej blízkosti. Informoval o tom predstaviteľ amerického rezortu obrany.Do incidentu s iránskym plavidlom sa dostala americká loď USS Thunderbolt, ktorá patrí do triedy Cyclone hliadkovacích lodí námorných síl USA, aktuálne so sídlom v Bahrajne ako súčasť piatej flotily amerického námorníctva.Agentúra AP v tejto súvislosti napísala, že išlo o najnovšiu konfrontáciu amerických vojnových lodí s iránskymi plavidlami.USS Thunderbolt sa spolu s ďalšími americkými a koaličnými plavidlami zúčastňovala cvičenia, keď sa k nej priblížila iránska loď.Plavidlo nereagovalo na rádiové volanie, svetlice ani sirény a dostalo sa až do vzdialenosti 137 metrov, na základe čoho potom americkí námorníci na palube lode vypálili varovné výstrely, uviedol nemenovaný zdroj AP.Lode sa následne bez ďalších incidentov rozišli.Dnešný incident dosiaľ oficiálne nepotvrdila ani jedna zo zainteresovaných strán.Podobné napäté konfrontácie amerických a iránskych lodí v Perzskom zálive sú pomerne bežné. Americké námorníctvo evidovalo vlani podobných stretnutí - klasifikovaných ako- s iránskymi silami spolu 35, predvlani ich bolo 23.