Americká novinárka: V Bielom dome je osamelo a ´deravo´

Biely dom, ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 24. apríla (TASR) – V sídle prezidenta Spojených štátov vládne atmosféra osamelosti a akejsi "deravosti" - takto popísala svoje pocity z Bieleho domu novinárka Maggie Habermanová, pracujúca pre denník The New York Times a televíziu CNN.V Bielom dome sú podľa nej neustále otvorené dvere a premávajú sa tam davy ľudí. Prezident si postupne uvedomuje rozsah svojej funkcie, v Bielom dome je osamelý a ožíva, len keď je na Floride. Neznáša tiež medziľudské spory.Habermanová pokrýva ako novinárka Donalda Trumpa už takmer 20 rokov a odkedy sa stal prezidentom, pôsobí ako spravodajkyňa v Bielom dome. V rozhovore pre verejnoprávnu rozhlasovú stanicu NPR porozprávala o tom, ako to vyzerá v sídle prezidenta a ako sa ako prezident cíti Donald Trump.povedala Habermanová.Trump ako človek je podľa nej predovšetkým milovník vlastného domova, ktorý nerád spáva v cudzej posteli. Pripomenula, ako počas predvolebnej kampane lietal z mítingov vo vzdialených častiach krajiny späť do New Yorku, len aby mohol spať doma. To podľa nej vysvetľuje aj to, prečo je ako prezident veľmi striedmy v zahraničných cestách.Trumpovi v Bielom dome chýba rodina. Jeho manželka s najstarším synom stále žijú v New Yorku a ostatné deti sú už dospelé a žijú samostatne. V Bielom dome tak nemá nikoho.povedala Habermanová.Trump je podľa nej spokojný a vo vlastnom živle, keď je na Floride.uviedla.Opísala, ako sa Trump venuje hosťom, chodí od stola ku stolu, rozpráva sa s ľuďmi a pýta sa ich, či im je tam dobre a čo jedia. A samozrejme, zväčša tam má manželku i syna.Novinárka si tiež všimla, že šéf Bieleho domu neznáša medziľudské konflikty a nerád ľudí vyhadzuje z práce."Chlap známy z televíznej reality šou frázou "Ste vyhodený" v skutočnosti nerád ľudí vyhadzuje a všeobecne povedané, snaží sa to nechať na druhých," charakterizovala ho.Porovnala aj rečový prejav Trumpa-podnikateľa a Trumpa-prezidenta. Ako prezident je totiž často kritizovaný za svoj prejav. Je to podľa nej preto, že politika je preňho nová vec. Keď rozpráva o veciach, ktoré pozná a ktorým rozumie, rozpráva uvoľnenejšie.povedala Habermanová.Pokiaľ ide o Biely dom, ten je v súčasnosti podľa nej "deravý" ako nikdy predtým – vyzerá to tam ako na železničnej stanici, kde sú dvere stále otvorené a ľudia neustále chodia von a dovnútra.uviedla Habermanová.