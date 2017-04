Americká poetka získala za báseň o demencii manžela cenu

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington/Dublin 28. apríla (TASR) - Báseň americkej poetky Lee Sharkeyovej o demencii jej manžela získala medzinárodnú cenu poézie Ballymaloe International Poetry Prize dotovanú 10.000 eurami. V básni nazvanej Letter to Al (List Alovi) autorka hovorí o dôsledkoch demencie svojho manžela Ala Bersbacha na ich manželstvo. Ocenenie prevzala na slávnosti v írskom Dubline vo štvrtok, informoval magazín The Moth, ktorý súťaž sponzoruje.Báseň Sharkeyovej a troch ďalších finalistov vybrala z tisícov prihlásených jednočlenná porota - uznávaná poétka Deborah Landauová, ktorá na Newyorskej univerzite vedie program tvorivého písania. Báseň označila za očarujúcu.Autorka povedala, že váhala, či má báseň napísať, pretože vedela, že to pre ňu bude bolestné. Napokon si však povedala, že je dôležité podeliť sa o túto skúsenosť s ostatnými.The Moth vychádza od roku 2000. Je to štvrťročník venovaný umeniu a literatúre.