Americká sieť hračkárstiev požiadala o ochranu pred veriteľmi

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York/Wayne 19. septembra (TASR) - Najväčšia maloobchodná sieť hračkárstiev v USA, Toys ‘R’ Us požiadala v pondelok (18. 9.) večer o ochranu pred veriteľmi. Firma má 875 obchodov v USA, po celom svete vyše 1600 a celkovo zamestnáva 64.000 ľudí.Toys ‘R’ Us je ďalšia maloobchodná sieť v USA, ktorá nedokáže konkurovať online predajcom, ako je Amazon. Len v tomto roku požiadalo o ochranu pred veriteľmi viac než tucet maloobchodných sietí, ako sú Payless, Gymboree alebo Perfumania.To automaticky neznamená koniec Toys ‘R’ Us. Mnohí maloobchodníci sa snažia využiť ochranu pred veriteľmi na zatvorenie stratových predajní a vybudovanie online biznisu. Aj Toys ‘R’ Us zatiaľ pokračuje, ale nebude obsluhovať svoje dlhy. Hroziaca reštrukturalizácia dlhu pred blížiacou sa vianočnou sezónou sa postarala o nepokoj na akciovom trhu v USA. Akcie amerických výrobcov hračiek Hasbro a Mattel klesli. Oba koncerny z obavy, že Toys ‘R’ Us možno nebude platiť svoje účty, už obmedzili dodávky firme.