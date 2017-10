Americká spoločnosť spustí nové pátranie po stratenom boeingu

Ilustračná snímka. Foto: flightglobal.com Foto: flightglobal.com

Sydney 20. októbra (TASR) - Malajzijská vláda sa dohodla na obnovení pátrania po nezvestnom malajzijskom boeingu, ktorý v marci 2014 zmizol počas letu z Kuala Lumpuru do Pekingu. Po troskách lietadla by mala pátrať americká spoločnosť Ocean Infinity, špecializovaná na podmorský prieskum, informovala dnes televízia CNN.Podľa dohodnutých podmienok bude táto spoločnosť, sídliaca v americkom štáte Texas, z nového pátrania finančne profitovať len v prípade, ak sa lietadlo podarí nájsť. Ďalšie detaily dohody zverejnené neboli.Rozhodnutie Malajzie pokračovať v hľadaní ocenila austrálska vláda, ktorá koordinovala predchádzajúce medzinárodné pátranie. Austrálsky minister dopravy Darren Chester vyjadril nádej, že nové úsilie bude úspešné.Boeing 777 aerolínií Malaysia Airlines s 239 osobami na palube sa stratil z radarov 8. marca 2014 a zmizol bez stopy nad Indickým oceánom. Na palube sa nachádzalo 239 osôb, prevažne občanov Číny a Malajzie.Osud letu MH370 stále patrí medzi najväčšie záhady v dejinách civilného letectva. Predpokladá sa, že lietadlo sa po vyčerpaní paliva zrútilo do odľahlej oblasti na juhu Indického oceánu, ďaleko od západného pobrežia Austrálie.Predchádzajúce, technicky a finančne náročné skúmanie rozsiahlych oblastí oceánskeho dna nebolo úspešné. Stálo zhruba 150 miliónov dolárov a bolo napokon pozastavené v januári tohto roku.Celkovo bola prehľadaná zóna s rozlohou 120.000 kilometrov štvorcových, nenašli sa v nej však nijaké trosky lietadla ani iné stopy. Na pobrežia v rôznych častiach Indického oceánu doposiaľ vyplavilo už približne 20 údajných alebo potvrdených fragmentov nezvestného stroja; zvyšky trupu lietadla sa však stále objaviť nepodarilo.