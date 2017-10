Americká štátnička Hillary Clintonová sa dožíva 70 rokov

Hillary Clintonová. Foto: TASR/AP Hillary Clintonová. Foto: TASR/AP

Chicago/Bratislava 26. októbra (TASR) - Americká politička a právnička Hillary Clintonová sa vo štvrtok 26. októbra dožíva 70 rokov.Clintonová bola nominantkou Demokratickej strany na post prezidenta Spojených štátov amerických vo voľbách 2016. Stala sa vôbec prvou ženou, ktorú kedy na túto funkciu nominovala niektorá z hlavných amerických politických strán.Demokratická prezidentská kandidátka pôsobila v rokoch 2009-2013 ako 67. ministerka zahraničných vecí USA. Predtým zastávala post senátorky za štát New York (2001-2009). Ako manželka 42. prezidenta USA Billa Clintona bola v rokoch 1993-2001 prvou dámou USA.Narodila sa ako Hillary Diane Rodhamová 26. októbra 1947 v meste Chicago v americkom štáte Illinois. V roku 1969 absolvovala dievčenskú vysokú školu v meste Wellesley, štát Massachusetts, a v 1973 získala titul doktor práv na právnickej fakulte elitnej Yaleovej univerzity. Krátko pôsobila ako právna poradkyňa v americkom Kongrese.V roku 1974 sa presťahovala do Arkansasu, kde sa v roku 1975 zosobášila s Billom Clintonom. Stála pri zakladaní neziskovej organizácie Arkansaskí advokáti pre deti a rodiny (AACF). V roku 1978 bola ako prvá žena vymenovaná za predsedníčku neziskovej spoločnosti právnych služieb LSC. O rok neskôr sa stala partnerkou v právnickej kancelárii Rose. V ďalších rokoch podporovala politickú kariéru svojho manžela, ktorý bol najskôr guvernérom štátu Arkansas (1979-1981) a potom 42. prezidentom USA (1993-2001).Ako prvá dáma Arkansasu viedla pracovnú skupinu a jej odporúčania pomáhali reformovať miestne verejné školy. V rokoch 1997 a 1999 hrala veľkú úlohu pri presadzovaní štátneho programu detského zdravotného poistenia, ďalej pri zákone o adopcii a bezpečných rodinách a pri zákone o nezávislosti pestúnskej starostlivosti. Počas ôsmich rokov v úlohe prvej dámy USA sa dôkladne zoznámila s fungovaním Bieleho domu. Keď prepukol sexuálny škandál jej manžela, prezidenta Clintona so stážistkou Monicou Lewinskou, Hillary Clintonová neochvejne stála po jeho boku. Hoci médiá i verejnosť túto aféru pretriasali do najmenších detailov, manželstvo Clintonovcov pokračovalo ďalej.V januári 2007 odštartovala svoju všeobecne očakávanú prezidentskú kampaň. V súboji o post hlavy štátu v roku 2008 porazil Clintonovú už v straníckych primárkach demokratov neskôr zvolený 44. prezident USA Barack Obama, ktorý si ju však vo svojom prvom funkčnom období vybral za ministerku zahraničných vecí. Počas štyroch rokov v tejto funkcii navštívila 112 krajín sveta a údajne precestovala vyše milión kilometrov. Bola však ostro kritizovaná za riešenie krízy po útoku na americký konzulát v líbyjskom meste Benghází v roku 2012, pri ktorom zahynuli americký veľvyslanec v Líbyi Christopher Stevens a traja ďalší Američania.Hillary Clintonová sa rada prezentovala ako skúsená štátnička, najmä keď s gestami prezidenta a typickým zachrípnutým hlasom hovorila o zahraničnej a bezpečnostnej politike. Víťazom amerických prezidentských volieb 8. novembra 2016 sa však stal republikánsky kandidát Donald Trump, keď porazil svoju demokratickú protikandidátku Clintonovú.Bývalá prvá dáma USA spustila v máji 2017 činnosť svojho nového hnutia Onward Together (Spolu napred), ktoré si kladie za cieľ povzbudzovať ľudí, aby sa angažovali v politike, a podporovať skupiny vystupujúce proti administratíve prezidenta Donalda Trumpa.Kniha pamätí Hillary Clintonovej, reflektujúca aj jej porážku v amerických prezidentských voľbách 2016, sa v septembri 2017 začala predávať v USA. V knihe nazvanej What Happened (Čo sa stalo) opisuje Clintonová kľúčové momenty svojej prezidentskej kampane. Nevyhýba sa ani rozhodnutiu vtedajšieho šéfa FBI Jamesa Comeyho opätovne otvoriť voči nej vyšetrovanie vo veci používania súkromného e-mailu na odosielanie citlivých materiálov v čase, keď bola ministerkou zahraničných vecí USA.Hillary Clintonová má s manželom dcéru Chelsea a v súčasnosti je dvojnásobnou starou matkou.