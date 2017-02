Americká tajná služba starajúca sa o Trumpovcov má náročný víkend

Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 18. februára (TASR) – Americký prezident Donald Trump trávi víkend na Floride, jeho manželka Melania v New Yorku a synovia Eric a Donald Jr. v Dubaji. Tajná služba Spojených štátov (USSS) starajúca sa o ich bezpečnosť tak má čo robiť. A bude to aj drahé, upozorňujú americké médiá.napísal denník Washington Post.Osobná ochranka prislúcha celej rodine amerického prezidenta. Kým pri bývalom prezidentovi to bolo pomerne jednoduché, keďže mal dve malé deti, neskôr dospievajúce dcéry a rodina bola väčšinou spolu, v prípade prezidenta Trumpa je situácia iná. Nielenže má detí viac, ale okrem jedného sú všetky dospelé a každé žije inde. Inde, teda mimo Bieleho domu, momentálne žije aj manželka prezidenta Melania s ich najmladším synom.Tajná služba tak má viac práce. Príkladom toho je tento víkend. Donald Trump trávi víkend vo svojom súkromnom luxusnom sídle na Floride, jeho manželka Melania je aj so synom v súkromnom sídle v New Yorku a jeho dvaja dospelí synovia slávnostne otvárajú nové golfové ihrisko v Dubaji.napísal Washington Post.Vládne agentúry zodpovedné za bezpečnosť prezidenta a jeho rodiny neodpovedali denníku na otázky o doterajších nákladoch na ochranu nového prezidenta. Washington Post však z iných zdrojov zistil, že len víkendové pobyty Donalda Trumpa na Floride mohli stáť už približne 10 miliónov dolárov.Bezpečnostné opatrenia okolo Trump Tower v New Yorku zase podľa denníka stoja 500.000 dolárov denne. Melania Trumpová sa tam rozhodla zostať, aby ich syn Barron nemusel meniť uprostred školského roku školu.Donald Trump si zase zvolil za víkendové útočisko svoj luxusný pobrežný komplex na Floride. K dispozícii má pritom oficiálne prezidentské víkendové sídlo Camp David neďaleko od Washingtonu. Ešte bližšie má aj súkromné golfové ihrisko.Pokiaľ ide o dospelých synov prezidenta Erica a Donalda mladšieho, tak tí sú teraz vo vedení firmy Trump Organization, ktorá má aktivity po celom svete. Začiatkom tohto mesiaca bol Eric Trump na obchodnej ceste v Uruguaji, ktorá podľa médií stála tajnú službu takmer 100.000 dolárov. Tento víkend sú obaja synovia pracovne v Dubaji.napísal začiatkom februára Washington Post.Podobnú kritiku si v roku 1989 vyslúžil aj Jeb Bush, syn vtedajšieho prezidenta Georga H.W. Busha, a to za obchodnú cestu do Nigérie len necelé dva mesiace po otcovej inaugurácii.reagoval vtedy hovorca Bieleho domu na otázky novinárov.