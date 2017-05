Americká vláda bude mať peniaze na svoj chod do októbra

Americký prezident Donald Trump, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 7. mája (TASR) - Americký prezident Donald Trump podpísal koncom tohto týždňa zákon o výdavkoch federálnej vlády. Tá tak bude mať zabezpečené financovanie svojej činnosti do konca súčasného rozpočtového roka, čo znamená do 30. septembra.Ak by sa tak nestalo, USA by si zopakovali situáciu z konca roka 2013, keď v dôsledku neschválenia návrhu rozpočtu Kongresom sa vláde minuli financie a jej chod sa výrazne obmedzil. Bez Trumpovho podpisu by vláda už od soboty 6. mája nemala peniaze na svoju činnosť.Vo štvrtok schválil potrebný návrh zákona o výdavkoch federálnej vlády v objeme zhruba 1,2 bilióna USD (1,09 bilióna eur) Senát. Za hlasovalo 79 senátorov, 18 bolo proti.Zákon umožní pokračovanie výdavkov vlády a zároveň zvýši výdavky na armádu. Zahrňuje aj výdavky na zabezpečenie hraníc, nezahrňuje ale financie na Trumpom presadzovaný múr na hraniciach s Mexikom. Pri tejto požiadavke prezident nakoniec ustúpil, hrozilo totiž, že v takom prípade by k schváleniu návrhu zákona nedošlo a vláda by nemala peniaze na svoj chod.