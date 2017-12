Americká vláda súhlasí s dodaním smrtiacich zbraní na Ukrajinu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/Jakub Kotian Foto: TASR/Jakub Kotian

Washington 23. decembra (TASR) - Vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa schválila plán, na základe ktorého majú Spojené štáty dodať na Ukrajinu tzv. smrtiace zbrane vrátane požadovaných protitankových striel typu Javelin. Agentúra AP to uviedla v noci na sobotu, pričom sa odvolala na vyjadrenia nemenovaných amerických predstaviteľov.O povolení vývozu amerických zbraní uvedenej kategórie na Ukrajinu informovala ešte vo štvrtok agentúra TASS, ktorá citovala zdroj z ministerstva zahraničných vecí Spojených štátov.Predstavitelia tohto ministerstva, ktoré dohliada na predaj amerických zbraní do zahraničia, podľa AP odmietli zverejnené informácie potvrdiť. Hovorkyňa Heather Nauertová však uviedla v piatkovom vyhlásení, že Spojené štáty sa rozhodli poskytnúť Ukrajine "rozšírené obranné kapacity", aby tak pomohli budovať tamojšiu armádu, brániť zvrchovanosť a "odrádzať od ďalšej agresie".vyjadrila sa Nauertová.Najnovší krok Washingtonu podľa AP pravdepodobne vyostrí napätie vo vzťahoch medzi Spojenými štátmi a Ruskom, ktoré podľa amerických predstaviteľov poskytuje výzbroj a výcvik separatistickým povstalcom na východe Ukrajiny. Zamýšľaný predaj amerických zbraní do zahraničia by mohol zastaviť Kongres, čo však v tomto prípade nemožno očakávať, keďže zákonodarcovia poskytnutie smrtiacich zbraní Ukrajine sami dlhodobo požadujú.