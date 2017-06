Americká vláda žiada väčšiu bezpečnosť medzinárodných letov do USA

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 29. júna (TASR) - Americké ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť žiada, aby letecké spoločnosti po celom svete posilnili bezpečnostné opatrenia pre medzinárodné lety smerujúce do Spojených štátov. Inak im bude hroziť možnosť úplného zákazu prevážania väčšej elektroniky v ich lietadlách, informuje agentúra AP.Ministerstvo avizovalo v stredu zavedenie nových bezpečnostných predpisov, ktorých dodržiavanie by mohlo viesť k zrušeniu zákazu laptopov a iných elektronických prístrojov väčších ako smartfóny v príručnej batožine, aký už platí pre lety z desiatich letísk na Blízkom východe a v Afrike do USA. Vyhovenie novým požiadavkám by mohlo tiež odvrátiť rozšírenie tohto zákazu na lety z Európy.Americký minister pre vnútornú bezpečnosť John Kelly oznámil, že zmeny budú uplatnené v praxi postupne v priebehu najbližších týždňov a mesiacov. Pôjde o "viditeľné i neviditeľné" opatrenia, ktoré zahŕňajú okrem iného rozšírené kontroly pasažierov, zisťovanie prítomnosti výbušnín a opatrenia proti "vnútornému" ohrozeniu leteckých spoločností.povedal Kelly počas vystúpenia na pôde think-tanku Centrum pre novú americkú bezpečnosť.vyhlásil.Kelly uviedol, že letecké spoločnosti, ktoré nebudú spĺňať nové normy alebo ich budú uplatňovať len pomaly, by mohli byť vystavené zákazu veľkej elektroniky nielen v príručnej batožine, ale aj v kontrolovanej batožine v nákladnom priestore lietadla. Mohli by navyše prísť o povolenie prevádzkovať lety do USA. Minister však vyjadril presvedčenie, že aerolínie budú spolupracovať.Nové predpisy sa budú týkať približne 180 leteckých spoločností zo zahraničia i sídliacich v USA, ktoré prevádzkujú lety z 280 miest v 105 krajinách sveta, vyplýva z údajov amerického ministerstva pre vnútornú bezpečnosť. V Spojených štátoch pristáva denne okolo 2000 medzinárodných letov.