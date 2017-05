Americké a saudskoarabské firmy uzavreli dohody za miliardy dolárov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Rijád 21. mája (TASR) - USA a saudskoarabské firmy uzavreli dohody v hodnote stoviek miliárd USD počas sobotnej (20.5.) návštevy amerického prezidenta Donalda Trumpa v Rijáde.Štátna ropná firma Saudi Aramco napríklad podpísala s americkými firmami dohody v hodnote 50 miliárd USD (44,73 miliardy eur).Saudský minister energetiky Chálid al-Fálih v tejto súvislosti uviedol, že saudské a americké spoločnosti uzavreli dohody za vyše 200 miliárd USD. Ich cieľom je začať v Saudskej Arábii s výrobou produktov, ktoré krajina doteraz dovážala. Vláda v Ríjáde sa totiž snaží o diverzifikáciu ekonomiky tak, aby nebola závislá len od príjmov z ropy.Hodnota uzavretých dohôd zároveň ilustruje hlad Saudskej Arábie po zahraničnom kapitále a technológiách, ktoré jej umožnia znížiť závislosť od exportu ropy. Nízke ceny tejto komodity v uplynulých pár rokoch totiž tvrdo zasiahli saudskú ekonomiku. Výsledkom je obrovský rozpočtový deficit.V marci saudskoarabský kráľ Salmán odcestoval do Ázie a jeho delegácia vtedy tiež podpísala zmluvy za stovky miliárd USD s ázijskými firmami, vrátane dohody s Čínou v hodnote 65 miliárd USD.Rijád v sobotu zároveň predstavil plány na využitie vlastných finančných rezerv, vďaka ktorým upevní ekonomické väzby s USA. Konkrétne, hlavný saudský Public Investment Fund (Verejný investičný fond, PIF) a americká súkromná investičná spoločnosť Blackstone skúmajú návrh na vytvorenie spoločného fondu s kapitálom vo výške 40 miliárd USD na investície do projektov rozvoja infraštruktúry, predovšetkým v USA. To je politický dar Trumpovi, ktorý vyhlásil, že chce obnoviť rozpadajúcu sa infraštruktúru Spojených štátov.A zároveň súkromný investičný fond Softbank Vision Fund, ktorý má podporu PIF, japonskej skupiny Softbank Group a ďalších investorov, vrátane amerických spoločností Apple a Qualcomm, v sobotu oznámil, že má už 93 miliárd USD na investície do technológií, ako sú umelá inteligencia a robotika. Väčšinu z týchto peňazí Softbank Vision Fund investuje v USA. Saudskej Arábii však umožní prístup k technológiám, ktoré môže využiť na diverzifikáciu ekonomiky.Ďalším významným úspechom amerických firiem v Saudskej Arábii je aj dohoda konglomerátu General Electric (GE) v hodnote 15 miliárd USD, ktorá zahŕňa aj dodávky tovarov a služieb za 7 miliárd USD. Týka sa celej škály odvetví od zdravotníctva po ropný a plynárenský priemysel.Rijád, ktorý ročne investuje miliardy do armády, má záujem aj o vybudovanie vlastného zbrojárskeho priemyslu a zníženie dovozu zbraní, takže niektoré dohody sa týkali aj tohto odvetvia. Spoločnosť Lockheed Martin bude napríklad spolupracovať na kompletizácii vrtuľníkov Black Hawk v saudskom závode z dodaných komponentov.