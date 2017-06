Americké banky prešli záťažovými testami, prípadnú krízu by zvládli

Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 23. júna (TASR) - Vyše 30 najväčších amerických bánk má dostatok financií na zvládnutie aj hlbokej recesie. Ukázali to výsledky prvej časti záťažových testov americkej centrálnej banky.Federálny rezervný systém (Fed) začal so záťažovými testami veľkých bánk v roku 2009 v reakcii na svetovú finančnú krízu, keď sa mnohé banky dostali do problémov. Najnovšie záťažové testy uskutočnil Fed na 34 bankách, vrátane Bank of America, JP Morgan Chase či Well Fargo.Podľa jedného z predstaviteľov Fedu Jeroma H. Powella testy ukázali, že aj počas hlbokej recesie by banky zostali dostatočne kapitalizované.Výsledky najnovších testov by mohli presvedčiť členov Kongresu, aby zmiernili súčasné pravidlá v oblasti regulácie bankového sektora. Ako povedal pre agentúru Reuters Jaret Seiberg, analytik zo spoločnosti Cowen & Company, výsledky záťažových testov považujú analytici za pozitívne pre súčasné úsilie Donalda Trumpa deregulovať banky.Výsledky druhej časti záťažových testov by mali byť známe na budúci týždeň.