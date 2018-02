Americké kroky môžu ohroziť medzikórejský dialóg, varuje KĽDR

Na ilustračnej snímke vlajka Severnej Kórey (KĽDR). Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 2. februára (TASR) - Severná Kórea varovala Spojené štáty, že svojimi krokmi na Kórejskom polostrove môžu ohroziť proces zlepšovania vzťahov medzi Pchjongjangom a Soulom. Informovala o tom v piatok agentúra AP.Uvedené varovanie je súčasťou listu adresovaného generálnemu tajomníkovi OSN Antóniovi Guterresovi, ktorý vo štvrtok zverejnil severokórejský minister zahraničných vecí Ri Jong-ho.Minister v liste vyjadril presvedčenie, že OSN by mala reagovať na "nebezpečnú americkú hru", v dôsledku ktorej dochádza k zhoršovaniu situácie na Kórejskom polostrove. Spojené štáty týmto spôsobom "dostávajú celý svet na pokraj možnej katastrofy jadrovej vojny," napísal šéf severokórejskej diplomacie.Ako príklad takýchto krokov, ktoré eskalujú napätie, uviedol rozmiestňovanie amerických lietadlových lodi v okolí Kórejského polostrova, či plánované obnovenie spoločných vojenských cvičení armád USA a Južnej Kórey po skončení olympijských hier v Pjongčangu.Ri Jong-ho v liste zdôraznil, že novonadviazaný dialóg medzi oboma kórejskými štátmi nie je dôsledkom amerických sankcií a tlaku, ako sa to snažia tvrdiť Spojené štáty. Podľa ministra je otepľovanie vzťahov nsa polostrove výsledkom mierovej iniciatívy vodcu KĽDR Kim Čong-una.Americký minister obrany Jim Mattis minulý týždeň vyhlásil, že rokovania o olympijských hrách medzi Severnou a Južnou Kóreou by nemali odpútavať pozornosť od medzinárodne dohodnutého zámeru zredukovať jadrový program KĽDR. Podľa Mattisa treba na Pchjongjang v tomto smere naďalej vyvíjať diplomatický tlak.