Americké lietadlo pri štarte zrazilo jeleňa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Charlotte 16. februára (TASR) - Lietadlo leteckej spoločnosti American Eagle narazilo v stredu počas štartovacieho manévru do jeleňa. K incidentu došlo na medzinárodnom letisku v meste Charlotte v štáte Severná Karolína.Lietadlo sa následne muselo otočiť a prerušiť plánovaný let do Gulfportu v štáte Mississippi.Federálny letecký úrad (FAA) vo svojom vyhlásení uviedol, že pilot letu 5320 v stredu krátko pred poludním miestneho času vyhlásil v dôsledku incidentu stav núdze.Hovorkyňa leteckej spoločnosti Katy Codyová spresnila, že z lietadla po zrážke s jeleňom unikalo palivo. Došlo tiež k poškodeniu vztlakovej klapky na jednom z krídel.Žiaden zo 44 cestujúcich na palube lietadla typu CRJ700 neutrpel zranenia.