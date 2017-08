Americké médiá: Trumpovi išlo v Texase len o seba

Americký prezident Donald Trump počas privítania v rámci jeho návštevy krízového koordinačného centra v Austine, v americkom štáte Texas 29. augusta 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 30. augusta (TASR) – Donald Trump v Texase politizoval, propagoval a provokoval. Takto zhodnotil utorňajšiu návštevu amerického prezidenta záplavami spustošeného štátu denník Washington Post. Kritikou nešetrili ani ďalšie americké médiá.Šéf Bieleho domu v Texase ale už aj predtým ukázal, že jeho zámerom pri podobných nešťastiach je spolitizovať ich a využiť ich vo svoj prospech, myslí si Aaron Blake, reportér Washington Postu.napísal Blake.Argumentoval napríklad tým, že Trump neustále a opakovane spomína rozsah katastrofy v Texase, len aby si za jej zvládnutie potom mohol pripísať zásluhy.povedal Trump v utorok v Texase na margo záchranných prác.Podľa denníka Los Angeles Times prezident opakovane hovoril o záchranných zložkách a vládnej pomoci, ale povedal len málo o obetiach a ľuďoch, ktorí stratili svoje domovy a blízkych.Podobne spravodajská televízia CNN uviedla, že Trump neukázal dosť empatie, emócií a nedostatočne sa porozprával priamo s obyvateľmi Texasu.myslí si aj Ari Fleischer, hovorca bývalého prezidenta Georga W. Busha, v súčasnosti pôsobiaci v spravodajskej televízii Fox News.napísal denník New York Times.Noviny kritizovali aj to, ako sa Trump potešil, keď ho privítala skupina podporovateľov v meste Corpus Christy.uviedol New York Times.CNN kritizovala aj to, že ani počas katastrofy v Texase si Trump neodpustil snahu o veľkú sledovanosť svojich činov. V pondelok oznámil, že kontroverznému bývalému šerifovi Joeovi Arpaiovi (bol uznaný za vinného z pohŕdania súdom za to, že ignoroval príkaz nezatýkať podozrivých nelegálnych imigrantov) udelil milosť zámerne v piatok večer, keď sa tropická búrka blížila k pobrežiu Texasu, lebo vedel, že práve vtedy si získa viac pozornosti. Reportéri a komentátori televízie to označili za úplne odtrhnuté od utrpenia v Texase, odporné a desivé.