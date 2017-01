Americké sily bombardovali tábory Islamského štátu v Líbyi

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 19. januára (TASR) - Americké vzdušné sily bombardovali v noci na dnes na dva tábory militantov z teroristickej skupiny Islamský štát (IS) v Líbyi. Oznámilo to dnes ministerstvo obrany USA.Hovorca Pentagónu Peter Cook uviedol, že nálety schválil americký prezident Barack Obama a vykonali ich "spoločne s líbyjskou vládou národnej jednoty". Terčom boli dva tábory približne 45 kilometrov juhozápadne od mesta Syrta, bývalej bašty IS v severoafrickej krajine.Teroristi podľa oznámenia unikli do odľahlých táborov v púšti práve z pobrežnej Syrty, aby sa preskupili, a "predstavovali bezpečnostnú hrozbu pre Líbyu, región a národné záujmy USA".Pentagón útok predbežne posúdil ako úspešný, ďalšie zisťovania však stále prebiehajú, dodal Cook.Nemenovaný predstaviteľ amerického rezortu obrany podľa agentúry AP povedal, že nálet uskutočnili bombardéry B-2 a bezpilotné lietadlá, pričom zahynulo "niekoľko desiatok" militantov IS.Obama schválením útoku nariadil použitie vojenskej sily zrejme naposledy počas pôsobenia v úrade prezidenta, v ktorom ho tento piatok vystrieda Donald Trump.USA zasiahli v Líbyi v roku 2011 v rámci koalície, ktorá napokon zosadila jej vodcu Muammara Kaddáfího. Líbya po Kaddáfího páde a zabití upadla do chaosu a naďalej je rozdelená, nemá funkčnú vládu a o moc v nej súperí množstvo skupín a milícií, čo využívajú aj extrémisti.