Americké špeciálne sily napadli na severe Sýrie IS

Washington 10. januára (TASR) - Americké špeciálne sily napadli na severe Sýrie džihádistov z Islamského štátu (IS), a to prostredníctvom pozemnej operácie, o ktorej informoval dnes vo Washingtone hovorca tamojšieho ministerstva obrany Jeff Davis.Podľa jeho slov došlo k útoku v nedeľu v okolí mesta Dajr az-Zaur.Organizácia Sýrske pozorovateľské centrum pre ľudské práva (SOHR) predtým informovala, že pri akcii zlikvidovali 25 bojovníkov IS. Davis označil tento údaj za privysoký, neuviedol však žiadne ďalšie podrobnosti. Obmedzil sa na konštatovanie, že operácia bola úspešná a že pri nej nedošlo k zadržaniu žiadnych osôb.