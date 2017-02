Americké stavebné firmy sa tešia na budovanie múru

Ilustračná snímka Foto: TASR/Milan Kapusta Foto: TASR/Milan Kapusta

Washington 9. februára (TASR) – Americký prezident Donald Trump v stredu opäť potvrdil, že na hranici s Mexikom postaví múr. A hoci v Spojených štátoch aj mimo nich má tento jeho plán mnoho odporcov a kritikov, tešia sa minimálne stavebné firmy. Výstavba stovky kilometrov dlhého múra by bola pre ne lukratívnou zákazkou. Podľa odhadov by vybudovanie bariéry mohlo stáť až 40 miliárd dolárov.napísal denník The New York Times.Trump znovu potvrdil zámer vybudovať múr na stredajšom stretnutí s predstaviteľmi policajných zložiek najväčších amerických miest. Múr bude podľa neho jedným z nástrojov, ktoré pomôžu znížiť kriminalitu.povedal Trump.V súčasnosti je na hranici USA s Mexikom takmer 1050 kilometrov plotov a zátarás. Trump chce múr postaviť po celej dĺžke hranice, ktorá meria 3200 kilometrov. V minulosti spomenul desať až dvadsať metrov vysoký múr postavený z betónu posilneného železnými tyčami. Odhadol, že bude stáť osem až 12 miliárd dolárov.Renomovaný Massachusettský technologický inštitút (MIT) však vypočítal, že vyše 1600 kilometrov dlhý múr, ktorý by bol vysoký 15 metrov a ďalšie tri metre by boli pod zemou, by vyšiel na 27-40 miliárd dolárov. Potrebných by bolo 9,7 milióna kubických metrov betónu a 2,3 miliardy kilogramov ocele.Ploty a zátarasy, ktoré na hranici v rokoch 2006-2009 vybudovala administratíva prezidenta Georgea W. Busha, stáli 2,3 miliardy dolárov.MIT upozorňuje, že Trumpov múr bude drahší nielen pre viac použitého materiálu, ale drahšia bude aj pracovná sila, keďže ho bude treba postaviť aj v náročnom teréne.Výskumná a investičná firma Bernstein zase odhadla náklady na 15-25 miliárd dolárov, počítala však s múrom vysokým 12 metrov a siahajúcim do hĺbky dva metre.uviedla firma.Cena podľa americkej rozhlasovej stanice NPR závisí aj od toho, kto múr postaví. Súkromní stavitelia sú oveľa drahší než armáda. Ďalšie náklady môžu predstavovať napríklad aj súdne spory s majiteľmi pozemkov.Americký minister pre vnútornú bezpečnosť John Kelly nedávno povedal, že výstavba múru by sa mala začať do niekoľkých mesiacov a hotový by mal byť za dva roky.Podľa investičnej spoločnosti Bernstein však len plánovanie a získavanie pozemkov potrvá rok až dva a až potom sa môže začať samotná výstavba. Jej trvanie odhaduje na dva roky.Výstavba múru na hranici s Mexikom bola jednou z hlavných tém predvolebnej kampane Donalda Trumpa. Príslušný dekrét podpísal päť dní po svojom nástupe do úradu.