Americké úrady schválili VW úpravu ďalších 38.000 dieselových áut

Washington 24. októbra (TASR) - Americké a kalifornské environmentálne úrady schválili plán nemeckého automobilového koncernu Volkswagen na úpravu 38.000 dieselových áut s nelegálnym softvérom dodaných na trh v USA.Agentúra na ochranu životného prostredia (EPA) a California Air Resources Board (CARB) schválili nápravné opatrenia týkajúce sa emisií. To znamená, že nemecká automobilka môže tieto vozidlá opraviť a nemusí ich spätne odkúpiť v rámci urovnania sporov a žalôb, čo jej pomôže ušetriť miliardy.VW pred dvoma rokmi tvrdo zasiahol emisný škandál. EPA v septembri 2015 odhalila, že nemecká automobilka nainštalovala do dieselových áut softvér, ktorý počas testovania umožňoval zamaskovať skutočné hodnoty oxidov dusíka. VW neskôr priznal, že po svete jazdí okolo 11 miliónov áut s takýmto softvérom, z toho zhruba 600.000 v USA a približne 8,5 milióna v Európe.Americké úrady najnovšie povolili VW upraviť softvér v prípade športovo-úžitkových vozidiel (SUV) s dieselovým motorom s objemom 3 litre. Týka sa to približne 38.000 modelov materskej značky VW aj dcérskych automobiliek Audi a Porsche. Konkrétne ide o modely Touareg, Audi Q7 a Porsche Cayenne.Americké úrady však neschválili plán na úpravu všetkých dieselových vozidiel z produkcie VW s 3-litrovým motorom. Automobilka uviedla, že spolupracuje s dozornými orgánmi na hľadaní riešenia pre ostatné vozidlá.Približne 20.000 starších vozidiel s 3-litrovým motorom, vyrobených v rokoch 2009-2012 a vybavených nelegálnym softvérom, bude musieť odkúpiť a ich majiteľov finančne odškodniť.VW od vypuknutia škandálu už zaplatil viac ako 25 miliárd eur v rámci pokút a kompenzácií.