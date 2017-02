Americké úrady vyšetrujú spôsoby vymáhania pôžičiek za vozidlá

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Washington 18. februára (TASR) - Americké úrady vyšetrujú, či spoločnosti, ktoré financujú kúpu vozidiel a využívajú moderné technológie, nelegálne obťažujú dlžníkov pri omeškaní splátok.Federálna obchodná komisia (FTC) si od úverových firiem Credit Acceptance Corp. a DriveTime Automotive Group vyžiadala príslušné dokumenty. Tieto kroky sú súčasťou širšieho vyšetrovania praktík úverových spoločností, ktoré ponúkali úvery ľudom s pochybnou bonitou. Toto vyšetrovanie vedie ministerstvo spravodlivosti a štátne generálne prokuratúry v súvislosti s čoraz väčším počtom dlžníkov neschopných splácať úvery.Úverové firmy s cieľom uľahčiť konfiškáciu nesplateného vozidla používali celý rad technológií, napríklad diaľkové odpojenie zapaľovania či GPS sledovanie pre zistenie polohy auta. Tieto zariadenia dokážu vydávať aj zvukové upozornenia, aby vodič uhradil splátku. Podľa agentúry Bloomberg sa v USA tieto zariadenia nachádzajú približne v 35 až 70 % vozidiel financovaných úvermi.DriveTime podľa vlastných údajov nevyužíva diaľkové odpojenie zapaľovania žiadneho druhu, namiesto toho uprednostňuje predinštalované sledovacie GPS systémy. Zástupcovia spoločnosti označili žiadosť FTC o dokumenty ako rutinu. Predstavitelia Credit Acceptance na telefonát Bloombergu nereagovali.FTC chce zistiť, či spôsob, ktorým úverové firmy používajú tieto zariadenia, neporušuje zákon o čestnom vymáhaní pohľadávok. Napríklad, komisia sa obáva, či sa vymáhači dlhov nevyhrážajú odpojením zapaľovania, i keď zákon umožňuje preventívnu konfiškáciu vozidla.Úverové spoločnosti sa opakovane dostávajú do rozporov so zákonom. Napríklad, FTC sa v roku 2014 mimosúdne dohodla s firmou Consumer Portfolio Services na vyrovnaní vo výške 5,5 milióna USD (5,16 milióna eur). Dôvodom boli sťažnosti na obťažovanie dlžníkov v omeškaní vyjadreniami typualebo, hoci nebolo pravdepodobné, že dlžník by nezaplatil.Americké úrady v posledných rokoch venujú veľkú pozornosť poskytovaniu úverov na vozidlá ľuďom s horšou bonitou. V poslednom kvartáli minulého roka dosiahli nesplatené pôžičky na autá 1,16 bilióna USD, čo predstavuje vyše 45-% nárast oproti 4. štvrťroku 2008, keď vrcholila finančná kríza. Podľa Federálnej rezervnej banky New York približne 20 % automobilových pôžičiek v posledných rokoch smerovalo práve ľuďom s horšou bonitou.