Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 4. februára (TASR) - Americké úrady zvrátili zrušenie víz pre cudzincov, informovali dnes miestne médiá s odvolaním sa na vyhlásenie ministerstva vnútornej bezpečnosti. Krok prišiel po tom, ako federálny sudca v piatok dočasne zablokoval exekutívny príkaz prezidenta Donalda Trumpa o imigrácii.uvádza sa vo vyhlásení rezortu vnútornej bezpečnosti. Zhruba 60.000 cudzincov zo siedmich prevažne moslimských krajín malo víza, čo im znemožňovalo cestovať do USA.Trump zaviedol minulý týždeň dekrét, ktorým na 90 dní zakázal vstup do USA občanom siedmich štátov. Ide o Irak, Irán, Sýriu, Líbyu, Jemen, Somálsko a Sudán. Na štyri mesiace zároveň pozastavil program prijímania utečencov, aby poskytol príslušným orgánom čas na prehodnotenie bezpečnostných postupov i počtov prijímaných osôb.Trump zavedenie tohto opatrenia obhajoval tým, že je potrebné na ochranu Spojených štátov pred islamskými militantmi. Ľudskoprávne organizácie to však odsúdili a označili za diskriminačné.Dekrét vyústil do protestov desaťtisícov ľudí v celých USA a vyvolal tiež zmätok na tamojších letiskách, na ktorých úrady zadržali či priamo z nich deportovali niekoľko stoviek ľudí. V dôsledku výnosu zároveň bolo podľa údajov amerického ministerstva zahraničných vecí zrušených takmer 60.000 inkriminovaných víz.