Americkí pestovatelia kukurice sa obávajú, že prídu o veľkú zákazku

Washington 13. mája (TASR) – Poľnohospodárska sezóna v Spojených štátoch je v plnom prúde a na poliach po celej krajine sa zelenie jedna z hlavných amerických plodín – kukurica. Jej pestovatelia však majú obavy z budúcnosti. Môžu totiž prísť o svojho najväčšieho zákazníka – Mexiko.Prezident Donald Trump chce pozmeniť alebo dokonca úplne zrušiť Severoamerickú dohodu o voľnom obchode medzi USA, Kanadou a Mexikom (NAFTA). Bez nej by už pre Mexiko nebolo výhodné kupovať kukuricu z USA a krajina sa už teraz obzerá po možných nových dodávateľoch.napísal denník New York Times (NYT).Väčšina kukurice, ktorú Mexiko spotrebuje, pochádza zo Spojených štátov. Americkí poľnohospodári nevyvážajú k južnému susedovi nijakú inú plodinu v takom množstve ako kukuricu a zároveň nevyvážajú toľko kukurice do žiadnej inej krajiny.napísali NYT s tým, že Mexiko už skúma možnosti nákupu kukurice niekde inde – napríklad v Argentíne a Brazílii, ako aj zvýšenia domácej produkcie.Vlani vyviezli USA do Mexika kukuricu v hodnote takmer 2,6 miliardy dolárov. Pre farmárov by bola strata takejto zákazky veľmi bolestivá.zdôraznili NYT.povedal pre noviny farmár Philip.Donald Trump v minulosti tvrdil, že NAFTA jea treba ju zrušiť. Povedal tiež, že v rámci dohody bolo Mexiko vždy víťazom a Spojené štáty strácali.Nedávno šéf Bieleho domu svoj postoj zmiernil a uznal možnosť nie zrušenia, ale pozmenenia dohody.Oficiálne rokovania o dohode NAFTA medzi jej členskými štátmi sa zatiaľ nezačali. Spojené štáty len tento týždeň vymenovali svojho hlavného vyjednávača. Kým však začne vyjednávať, musí sa uskutočniť takzvané 90-dňové konzultovanie medzi Kongresom a súkromným sektorom. Mexiko a Kanada už tieto konzultácie na domácej pôde absolvovali.uviedla televízna stanica CNN.