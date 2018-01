Americkí predstavitelia sa snažia zmierniť obavy z obchodnej vojny

Na archívnej snímke Wilbur Ross Foto: Wikipedia Foto: Wikipedia

Davos 25. januára (TASR) - Členovia americkej administratívy sa snažia zmierniť obavy z obchodnej vojny v súvislosti s opatreniami, ktoré schválili USA pred príchodom prezidenta Donalda Trumpa na Svetové ekonomické fórum (WEF) vo švajčiarskom Davose.vyhlásil americký minister financií Steven Mnuchin na tlačovej konferencii na stretnutí globálnych lídrov v Davose.Trump totiž pred odchodom do Davosu schválil clá na dovoz solárnych panelov a práčok, a to na odporúčanie americkej Komisie pre medzinárodný obchod (ITC). Tá uviedla, že dovoz týchto produktov poškodzuje domáce firmy. Zatiaľ čo Washington argumentuje, že reaguje iba na nespravodlivú politiku v oblasti hospodárskej súťaže iných krajín, Čína a Južná Kórea kritizovali tento krok.Americký minister obchodu Wilbur Ross v stredu (24.1.) povedal v Davose, ževyhlásil Ross.Mnuchin diskutoval o obchode s popredným čínskym ekonómom a poradcom prezidenta Liouom Chemom v Davose. Obe strany majú záujem znížiť prebytok dovozu z Číny do USA v porovnaní s vývozom USA do Číny, povedal Mnuchin.dodal bez ďalších podrobností.