Americkí Rakúšania kriticky vnímajú vnútropolitický vývoj vo vlasti

Rakúska vlajka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Viedeň/Los Angeles/New York 14. októbra (TASR) - Veľmi pestrú paletu názorov na súčasné vnútropolitické dianie v Rakúsku ponúkla anketa internetového vydania denníka Kronen Zeitung medzi krajanmi žijúcimi v USA.Väčšina z nich sledovala predvolebnú kampaň v alpskej republike prostredníctvom médií, hlavne internetu, avšak ich pohľady na zodpovednosť za nečistý predvolebný súboj a škandály, ktoré ho sprevádzali, za nedostatky v krajine, sa výrazne líšia.Alex z Viedne, ktorý žije v USA od roku 1994, sa rozhodol nepodporiť v týchto parlamentných voľbách žiadneho z kandidátov. Zdôvodnil to faktom, že keď naposledy volil listovou formou, jeho hlas dorazil do Viedne neskoro a s tým spojený pocit frustrácie by si nerád zopakoval. Ak by volil, podporil by zrejme sociálnych demokratov z SPÖ alebo jeden z menších subjektov.Iný Viedenčan Thomas, ktorý žije už 11 rokov v New Yorku, si posťažoval, že obsahové otázky v predvolebnej kampani chýbali a priveľmi sa všetko točilo okolo ľudí, škandálov a podobne, a nie okolo konkrétnych predstáv jednotlivých strán ako vyriešiť problémy krajiny a občanov. To je názor muža, ktorý v minulosti volil rôzne strany, avšak od vzniku NEOS aktívne podporuje tento subjekt.Študentka Sophie, ktorej druhým domovom je takisto New York, sa zaujíma o vývoj na politickej scéne tak v USA, ako aj v Rakúsku. Svoj hlas už poslala písomnou formou, neprezradila však, koho podporila.Naopak Viedenčanka Tatjana, ktorá dva roky žije v Los Angeles, kde študuje herectvo a ktorá už takisto odvolila, uviedla, že je voličkou slobodných z FPÖ, medzi ostatnými stranami by si jednoducho nevybrala. Sociálni demokrati podľa jej názoru robia politiku proti Rakúsku, ľudovci z ÖVP, ktorí fakticky kopírujú program slobodných, boli dlho vo vláde a teraz krátko pred voľbami hlásajú, že chcú niečo zmeniť. Na to mali podľa mladej voličky dostatok času v uplynulých rokoch.Kriticky hovorila o ľudovcoch z ÖVP aj Claudia, ktorá žije od roku 2000 v Orange County a ktorá vidí podobnosti medzi nimi a republikánmi v USA. Profit sa im zdá, podľa jej názoru, dôležitejší ako dobrý pocit spoluobčanov alebo ochrana nášho životného prostredia. Nádej jej však dodáva, že vníma množstvo nerozhodnutých voličov, u ktorých, verí, prevládne spolucítenie a rozum nad strachom a lakomosťou.Aj z Korutánska pochádzajúci Klaus, ktorý žije dva roky v okolí Los Angeles, netajil znepokojenie nad vývojom vo vlasti. Ostatné odhalenia o kauze Silberstein označil za škandál a dôkaz toho, že veľké strany sa ničoho neštítia. Tento muž by volil slobodných z FPÖ, avšak túto možnosť nevyužil.