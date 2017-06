Americkí senátori sa dohodli na nových sankciách voči Rusku

Ilustračná snímka Foto: TASR/Svätopluk Písecký Foto: TASR/Svätopluk Písecký

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 13. júna (TASR) - Americkí senátori sa v pondelok dohodli na návrhu legislatívy, ktorá uvalí nové sankcie voči Rusku. Má tiež zamedziť prípadným pokusom Bieleho domu o zrušenie, zmiernenie alebo pozastavenie sankcií bez súhlasu Kongresu, informovala agentúra Reuters.Dohodnuté ustanovenia sa majú zakomponovať vo forme dodatku k zákonu o sankciách voči Iránu, o ktorom by mal Senát hlasovať v priebehu tohto týždňa. Vzhľadom na podporu oboch politických táborov sa očakáva jeho hladké schválenie.Nové sankčné opatrenia majú potrestať Rusko za údajné zasahovanie do prezidentských volieb v USA, za anexiu Krymského polostrova a podporu sýrskeho prezidenta Bašára Asada. Sankcie budú hroziť občanom Ruska zodpovedným za porušovanie ľudských práv, za dodávky zbraní sýrskej vláde a podnikanie kybernetických útokov v menej ruskej vlády.Legislatíva tiež umožní prijatie nových reštrikcií voči Moskve v oblasti ťažobného a metalurgického priemyslu, ako aj lodnej a železničnej dopravy.vyhlásil líder demokratickej menšiny v Senáte Chuck Schumer.Kremeľ obvinenia z pokusov o ovplyvňovanie vlaňajších prezidentských volieb v USA popiera.Senátori z Republikánskej i Demokratickej strany sa tiež dohodli na tom, že do uvedenej legislatívy zakomponujú ustanovenia, podľa ktorých bude musieť akékoľvek úpravy platných sankcií odsúhlasiť americký Kongres.Na schválenie legislatívy bude potrebný aj súhlas Snemovne reprezentantov a podpis prezidenta Donalda Trumpa. Návrh má v oboch komorách Kongresu údaje dostatočnú podporu aj na prelomenie prípadného prezidentského veta.