Americkí zamestnávatelia prijali v máji viac ľudí, ako sa čakalo

Počet nových žiadostí o podporu v USA minulý týždeň vzrástol

Washington 1. júna (TASR) - Americkí zamestnávatelia vytvorili v máji viac nových pracovných miest, ako ekonómovia očakávali. Vyplýva to z údajov inštitútu ADP, ktorý mapuje prírastok nových miest v súkromnom sektore.Konkrétne, súkromní zamestnávatelia USA vytvorili minulý mesiac po očistení od sezónnych vplyvov až 253.000 nových miest. Ekonómovia pritom očakávali, že firmy v máji prijmú len 170.000 ľudí.Z údajov ADP ďalej vyplýva, že malé firmy pridali v máji 83.000 nových miest, stredne veľké podniky prijali 113.000 a veľké firmy zamestnali 57.000 nových ľudí.ADP zároveň uverejnil revidované údaje za apríl, ktoré ukázali, že súkromní zamestnávatelia neprijali 177.000, ale len 174.000 nových pracovníkov.Ekonómovia tiež predpovedali, že miera nezamestnanosti v USA zostane v máji na aprílovej úrovni 4,4 %.Počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA minulý týždeň vzrástol na najvyššiu úroveň za päť týždňov. Tento výsledok však pravdepodobne odzrkadľuje aj fakt, že minulý pracovný týždeň v USA bol kratší. Američania mali totiž predĺžený víkend vďaka oslavám tzv. Memorial Day, čo je deň spomienky na všetkých padlých vojakov.Podľa najnovších údajov ministerstva práce USA sa počet nových žiadostí o podporu po úprave o sezónne vplyvy za týždeň do 27. mája zvýšil o 13.000 na 248.000 z revidovaných 235.000 týždeň predtým.Ekonómovia pritom očakávali, že počet nových žiadateľov v sledovanom období stúpne na 239.000 z pôvodných 234.000 pred revíziou.No aj napriek nárastu sa počet žiadostí už 117. týždeň po sebe drží pod hranicou 300.000, ktorá zodpovedá stabilnému a zdravému pracovnému trhu. To je najdlhšie obdobie od roku 1970.Štvortýždňový priemer nových žiadostí, ktorý je lepším ukazovateľom vývoja na trhu práce, pretože nepodlieha takým výkyvom ako týždenné údaje, sa v sledovanom období zvýšil o 2500 na 238.000.Štatistiky tiež ukázali, že počet Američanov, ktorí aj po prvom týždni naďalej poberali podporu, za sedem dní do 20. mája klesol o 9000 na 1,92 milióna a už siedmy týždeň v rade sa pohybuje pod hranicou 2 miliónov.