Americkí zápasníci majú v pláne cestovať na Svetový pohár do Iránu

Ilustračná snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

New York 30. januára (TASR) - Americkí zápasníci plánujú odcestovať na februárový Svetový pohár do Iránu napriek momentálnej politickej situácii. Irán totiž v reakcii na rozhodnutie amerického prezidenta Donalda Trumpa zakázať vstup obyvateľov siedmich štátov do USA prijal recipročne opatrenie neumožniť vstup Američanom vstup do krajiny.Výkonný šéf amerického zápasníckeho zväzu Rich Bender pre agentúru AP potvrdil, že voľnoštýliari USA "majú v úmysle za každú cenu" cestovať do Kermanshah na turnaj, ktorý sa uskutoční v termíne 16.-17. februára. Dodal, že Američania majú od Iráncov prísľub špeciálneho vybavenia ich žiadostí o vstup.