Americký advokát Romana Polanského to skúša opäť u tamojšej justície

Los Angeles 16. februára (TASR) - Svetoznámy režisér poľského pôvodu Roman Polanski by rád navštívil hrob svojej niekdajšej manželky, herečky Sharon Tateovej, ktorú v roku 1969 zavraždili v Los Angeles stúpenci Charlesa Mansona. Jeho právni zástupcovia sa preto opäť pokúšajú dosiahnuť, aby Polanski mohol vstúpiť na územie USA bez rizika, že pôjde do väzenia.Informoval o tom dnes Polanského losangeleský advokát Harland Braun. Podľa vlastných slov adresoval list sudcovi, ktorý má Polanského prípad na starosti na súde v Kalifornii a konanie vo veci vytýčil na 24. februára.Braun požiadal sudcu odvolacieho súdu v Los Angeles Scotta Gordona, aby sa vrátil k Polanského výpovedi z roku 1977 a na základe nej i rozhodnutí poľskej a švajčiarskej justície konštatoval, že filmár skutočne uzavrel svojho času dohodu s prokuratúrou a preto nemusí isť opätovne za mreže. Ak by príslušná losangeleská prokuratúra a súd uznali verdikty z Poľska a Švajčiarska, čo by mali urobiť, Polanski by sa mohol vrátiť do Los Angeles na uzavretie kauzy bez toho, aby sa musel obávať uväznenia, mieni Braun.V prípade ide o udalosti z roku 1977, keď mal Polanski v Los Angeles v americkom štáte Kalifornia pohlavný styk s maloletou, čo sa v USA považuje za znásilnenie.Režisér, ktorý žije striedavo vo Francúzsku a Poľsku, vtedy uzavrel s prokuratúrou dohodu, že v rámci trestu si vo väzení odpyká 90 dní. V cele však strávil len 42 dní a následne ušiel do Európy, pretože sa bál znovuotvorenia svojho prípadu a prísnejšieho trestu.Americká justícia 83-ročného Polanského stále stíha a žiada jeho vydanie na trestné stíhanie. Súdy vo Švajčiarsku aj v Poľsku však takéto žiadosti odmietli.Kalifornský súd zasa odmietol žiadosť bývalej Polanského obete Samanthy Geimerovej o ukončenie ďalšieho stíhania slávneho režiséra. Súdy štátu Kalifornia odmietli aj žiadosť Polanského advokáta, aby bol jeho mandant súdený v neprítomnosti.