Americký denník našiel miesto, kde budete mať pokoj od Trumpa

Washington 22. apríla (TASR) – Ak chcete stratiť z očí Donalda Trumpa alebo akúkoľvek nehnuteľnosť nesúcu jeho meno, musíte ísť do opusteného mesta na púštnom ostrove pri pobreží Afriky - to je od toho všetkého najvzdialenejšie, napísal americký denník Washington Post.napísali noviny.Washington Post použil Voroného diagram a mapovací program QGIS na vypočítanie vzdialenosti medzi určitými objektmi a nájdenie miesta, ktoré leží najďalej od nehnuteľnosti s nápisom Trump.napísal Washington Post.Ostrov Baia dos Tigres býval v minulosti piesočnatým polostrovom na hranici Angoly s Namíbiou. V 60. rokoch minulého storočia ho silná búrka oddelila od pevniny a stal sa z neho ostrov. V minulosti tam bolo aj malé mesto, no od 70. rokov je neobývané.láka denník.Washington Post dodal, že z možností vylúčil Antarktídu, lebo nepredpokladá, že by tam chcel niekto žiť.