Americký diplomat kritizoval úzke kontakty Srbska s Ruskou federáciou

Hoyt Brian Yee, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Belehrad/Washington 24. októbra (TASR) - Úzke kontakty Srbska - kandidátskej krajiny na členstvo v Európskej únii - s Ruskou federáciou po prvý raz verejne kritizoval vysokopostavený americký diplomat.Ako povedal splnomocnenec americkej vlády pre Európu Hoyt Brian Yee podľa tlačovej agentúry APA v pondelok večer v Belehrade, nemožno sedieť medzi dvoma stoličkami.Spojené štáty nedokážu pochopiť, prečo by personál ruského centra pomoci v juhosrbskom Niši mal požívať diplomatickú imunitu, konkretizoval Yee.Podľa jeho slov je dôležité, aby Srbsko prijalo strategické rozhodnutie, ktoré by sa stalo súčasťou jeho oficiálnej politiky. Je dôležité, aby nad slovami prevážili činy a aby sa vysielali jasné signály, naznačil americký diplomat, ktorý poukázal na fakt, že snaha o vyváženosť neumožňuje vysielanie jasných signálov.Úsiliu Moskvy získať diplomatický štatút pre pracovníkov v Niši zatiaľ srbský prezident Aleksandar Vučič nevyšiel v ústrety. Spomínaná inštitúcia v Niši je v srbskej verejnosti nezriedka považovaná za skryté špionážne centrum, čo však ruská strana popiera. Belehrad, ktorý sa nepripojil k sankciám medzinárodného spoločenstva uvaleným na Rusko, by sa rád vyhol konfrontácii s Moskvou.