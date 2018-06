Americký diplomat vyzval Rumunsko, aby naďalej stíhalo korupciu

Na snímke vľavo Wess Mitchell. Foto: TASR - Martin Baumann Foto: TASR - Martin Baumann

Bukurešť 18. júna (TASR) - Námestník amerického rezortu diplomacie Wess Mitchell vyzval v pondelok Rumunsko, aby pokračovalo v boji proti korupcii, a tým zabránilo "nepriateľským mocnostiam" v snahe oslabiť krajinu. Informovala o tom agentúra AP.Mitchell, námestník amerického ministerstva zahraničných vecí pre európske a eurázijské záležitosti, počas svojej pondelňajšej návštevy Bukurešti povedal, že Spojené štáty prácu rumunských protikorupčných prokurátorov "oceňujú a podporujú". Podľa jeho slov "je to spôsob, ako sa odstraňujú zraniteľné miesta, ktoré by nepriateľské mocnosti mohli využiť na oslabenie" Rumunska.V súvislosti s touto problematikou ďalej americký diplomat vyhlásil, že Rusko a Čína chcú rôznymi spôsobmi "poraziť Západ."AP pripomína, že súčasná ľavicová rumunská vláda podporuje reformu justície, ktorá podľa kritikov oslabí vyšetrovanie korupčných prípadov a prospeje politikom zapleteným do korupcie.Mitchell dodal, že "zatiaľ ešte nenastal ten okamih... kedy by sme chceli vidieť, ako Rumunsko (v boji proti korupcii) urobí krok späť".