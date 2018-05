Americký diplomat: Za úspechom Slovenska stoja ľudia a ich charakter

Ilustračná snímka. Foto: TASR Radovan Stoklasa Foto: TASR Radovan Stoklasa

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 2. mája (TASR) – Pred 14 rokmi, 2. mája 2004, robilo Slovensko prvé kroky v novej ére svojich dejín – po dlhých 11 rokoch vyjednávaní a prístupových procesov bolo konečne súčasťou európskeho zoskupenia. Záverečnú fázu vstupu Slovenska do EÚ sledoval priamo v Bratislave americký diplomat Douglas Hengel. V odpovedi na otázku TASR, ako si na toto obdobie spomína, zdôraznil najmä povahu Slovákov a ich túžbu po mieste Slovenska v západnom svete.Bolo to obdobie veľkej dynamiky a vzrušenia. Pod energickým vedením premiéra (Mikuláša) Dzurindu slovenská vláda rýchlo reformovala ekonomiku, posilňovala vládu práva a sledovala jasnú, strategickú víziu zahraničnej politiky so začlenením sa do NATO, EÚ a iných západných inštitúcií. Zmena bola hmatateľná, uviedol Hengel a dodal, že Slovensko sa takto menilo z(charakteristika vyslovená vtedajšou ministerkou zahraničných vecí USA Madeleine Albrightovou).Hengel pôsobil na veľvyslanectve USA na Slovensku v rokoch 1999-2002 ako zástupca vedúceho misie. Keďže väčšinu toho času nemal Washington v Bratislave veľvyslanca, bol Hengel chargé d’affaires, resp. najvyššie postaveným americkým diplomatom v krajine.Hengel v rozhovore pre TASR zdôraznil vtedajšiu túžbu Slovákov o opätovné zaradenie Slovenska do transatlantickej komunity národov. On sám si to po prvý raz všimol a uvedomil, keď Spojené štáty podporili vstup Slovenska do Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD), prvej západnej inštitúcie, ktorej sa stalo členom (v roku 2000).vysvetlil Hengel.Medzi jeho najpríjemnejšie spomienky a zážitky zo Slovenska patrí spolupráca s mladými a dynamickými lídrami občianskej spoločnosti. Ocenil to, že mnohé mimovládne organizácie neskôr s podporou USA pomáhali na Balkáne a v iných krajinách regiónu, ktoré sa tiež snažiliHengel pripisuje veľký význam ekonomickým a štrukturálnym reformám, ktoré vykonali premiér Mikuláš Dzurinda a minister financií Ivan Mikloš.povedal diplomat.Spolupráca Washingtonu a Bratislavy pokračovala aj v obrannej oblasti, najmä vstupom Slovenska do NATO.uviedol Hengel.Diplomat ocenil vynikajúcu spoluprácu s vtedajším náčelníkom Generálneho štábu ozbrojených síl SR generálom Milanom Cerovským, ktorý podľa neho preukázal silné a energické líderstvo v transformujúcej sa armáde. Hengel si spomenul aj na jeho zmysel pre humor.priznal diplomat.Na záver Hengel zdôraznil, že za úspechom Slovenska počas uplynulých 25 rokov je predovšetkým charakter Slovákov – ich tvrdá práca, energickosť a odhodlanosť.povedal Hengel.