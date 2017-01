Americký fast food v blízkosti Vatikánu poslúchol pápežovu výzvu

Na snímke ľudia kráčajú okolo reštaurácie McDonald's. Foto: FOTO TASR/AP Foto: FOTO TASR/AP

Vatikán 17. januára (TASR) - Reštaurácia rýchleho občerstvenia siete McDonald's, ktorú koncom decembra otvorili neďaleko Vatikánu, prijala výzvu pápeža Františka a v duchu učenia cirkvi v pondelokbezdomovcov a ľudí v núdzi.Nová pobočka McDonald's v pondelok vo Vatikáne a okolí rozdala desiatky double cheeseburgerov, jabĺk a fliaš vody. Nasledovala tým príklad pápeža, ktorý nariadil zriadiť v blízkosti Vatikánu nocľahárne a sprchy pre bezdomovcov, ktorí dostávajú aj jedlo a dokonca aj vstupenky na návštevu Sixtínskej kaplnky. Keď Taliansko zasiahla vlna mrazov, pápež nariadil otvoriť im aj Kostol sv. Kalixta a priľahlý kláštor v rímskej štvrti Trastevere.Samotná spoločnosť McDonald's zatiaľ svoj počin nekomentovala, len sľúbila, že v najbližších šiestich mesiacoch za pomoci charitatívnej organizácie Medicina Solidale rozdá bezdomovcom a ľuďom v núdzi v uliciach Vatikánu 1000 porcií jedla.Otvorenie McDonald's v blízkosti Námestia sv. Petra vyvolalo búrlivú reakciu časti duchovných i veriacich, ktorí to považujú za nevhodné a nedôstojné. Projekt o darovaní jedla sa zrodil práve v čase tejto polemiky, keď vedenie Medicina Solidale kontaktovalo McDonald's. Predstaviteľ tejto charitatívnej organizácie Fotini Iordanoglou v pondelok pre Reuters uviedol, žeRiman Pierfrancesco Spiga, ktorý prišiel o prácu strážnika a spáva v nocľahárni, ocenil iniciatívu McDonald's a uviedol, že tento príklad by mali nasledovať aj ďalšie nadnárodné spoločnosti, leboS návrhom, aby Vatikán prenajal prízemie budovy na ulici Borgo Pio americkej sieti rýchleho občerstvenia, nesúhlasili svojho času viacerí kardináli. Jeden z nich uviedol, že by bolo lepšie, keby tento priestor slúžil na ubytovanie núdznych.