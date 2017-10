Americký filmový herec Kevin Kline oslavuje

V roku 1947 sa narodil americký filmový herec KEVIN KLINE, ktorý debutoval v slávnom filme Sophiina voľba. Predstavil sa však aj vo filmoch ako napríklad Big Chill (Veľké rozčarovanie), Ryba menom Wanda, Francúzsky bozk, Svadba naruby, či Ľadová búrka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

St. Louis/Bratislava 24. októbra (TASR) - Americký filmový herec Kevin Kline je všestranná hollywoodska hviezda, ktorá predvádza svoj talent v drámach aj komédiách a v utorok 24. októbra oslavuje 70 rokov života.Kevin Kline sa narodil 24. októbra 1947 v St. Louis v štáte Missouri v Spojených štátoch amerických (USA). Jeho otec mal predajňu platní a amatérsky sa venoval opernému spevu. Kline sa spočiatku videl ako klavirista, ale keď si vyskúšal herectvo v študentskom súbore, presedlal na divadlo. V roku 1970 získal štipendium na prestížnej škole Julliard School v New Yorku (USA) a tam s kolegami sformoval zájazdovú hereckú skupinu. Dva razy v rokoch 1978 a 1981 vyhral divadelné ocenenie Tony Award.Do Hollywoodu (USA) sa presťahoval v roku 1982. Jeho filmovým debutom sa stala dráma Sophie's Choice (Sofiina voľba, 1982). Za tento film získal nomináciu na cenu Golden Globe a BAFTA.Potom išiel z filmu do filmu, hral napríklad v snímkach The Big Chill (Veľké rozčarovanie, 1983), Silverado (1985), The Ice Storm (Ľadová búrka, 1997) alebo In & Out (Svadba naruby, 1997). Komediálny talent uplatnil vo filme Dave (1993), kde sa vyrovnal s dvojúlohou amerického prezidenta a jeho dvojníka a v pôvabnej komédii French Kiss (Francúzsky bozk, 1995). Oscara za najlepší výkon vo vedľajšej úlohe získal Kline v roku 1989 za film A Fish Called Wanda (Ryba menom Wanda, 1988). Ako jeden z mála hercov získal túto cenu za úlohu v komédii. V roku 1998 sa kvalifikoval do zoznamu najlepších hercov 90. rokov 20. storočia, ktorý zostavil americký časopis Entertainment Weekly. Zlatú malinu si vyslúžil v roku 2000 spolu s Willom Smithom za najotrasnejšiu dvojicu strieborného plátna za úlohu vo filme Divoký západ (1999).Účinkoval v najdlhšie uvádzanom muzikáli na svete, The Fantasticks, ktorý mal derniéru na javisku divadla v New Yorku v januári 2002 po dlhých 42 rokoch. Plaketa s jeho menom bola do betónu na hollywoodskom Chodníku slávy zaliata v roku 2004.Z jeho ďalších filmov možno spomenúť The Pink Panther (Ružový panter, 2006), Definitely, Maybe (Určite, možno, 2008), No Strings Attached (Hlavne nezáväzne, 2011). Stvárnil jednu z postáv v hranej adaptácii animovanej klasiky Beauty and the Beast (Kráska a zviera, 2017) amerického filmového štúdia Walt Disney Pictures. Ešte predtým prepožičal svoj hlas postave v disneyovke The Hunchback Of Notre Dame (Zvonár u Matky božej, 1996).