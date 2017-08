Americký generál v Soule varoval, že sú pripravení odraziť provokácie

Americký generál Joseph Dunford počas návštevy Južnej Kórey, 14. augusta 2017. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 14. augusta (TASR) - Vrcholný predstaviteľ americkej armády Joseph Dunford varoval dnes počas návštevy juhokórejského Soulu, že Spojené štáty sú pripravené použiťsvojich vojenských prostriedkov, aby chránili samé seba i spojenecké krajiny pred akýmikoľvek provokáciami zo strany Severnej Kórey.Generál Dunford, ktorý je predsedom zboru náčelníkov štábov ozbrojených síl USA, taktiež zdôraznil, že. Podľa hovorcu amerických síl Darryna Jamesa, ktorého citovala agentúra AP, uvedené vyjadrenia odzneli na dnešných stretnutiach Dunforda s juhokórejským prezidentom Mun Če-inom a vysokopostavenými predstaviteľmi tamojšej armády.Americký generál navštívil Južnú Kóreu v rámci cesty po krajinách Ázie, ktorej ďalšími zastávkami budú Japonsko a Čína. Do tejto časti sveta vycestoval po minulotýždňovejmedzi USA a KĽDR (Kórejskou ľudovodemokratickou republikou), ktorej súčasťou bolo aj vyhlásenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, prirovnávajúce stav armády kzbrani. Šéf Bieleho domu tiež varoval pred, pokiaľ Severná Kórea neprestane ohrozovať Američanov.Severná Kórea medzitým pohrozila vypálením štyroch rakiet stredného doletu do vôd pri tichomorskom ostrove Guam, ktorý je americkým územím a nachádza sa približne 3200 kilometrov juhovýchodne od Pchjongjangu. Podľa AP by išlo z pohľadu USA o vysoko provokatívny krok a debatuje sa o tom, či by sa mal Washington v takom prípade pokúsiť severokórejské rakety zostreliť.Juhokórejský prezident Mun v pondelok vyzval na mierové vyriešenie terajšej krízy a dodal, žeSeverná Kórea vyhlásila, že prípadný vypálenie rakiet na Guam bude odplatou za najnovšie sankcie zo strany OSN. Podľa ozbrojených síl KĽDR by plány na raketový útok mohli byť dokončené do polovice augusta a následne sa bude čakať, či severokórejský vodca Kim Čong-un vydá rozkaz na ich realizáciu.Napätie medzi KĽDR a USA v uplynulých týždňoch eskalovalo po tom, ako Pchjongjang úspešne otestoval medzikontinentálne balistické rakety. Bezpečnostná rada OSN prikročila v tejto súvislosti k zavedeniu nových ekonomických sankcií voči KĽDR, ktoré majú obmedziť jej príjmy z exportu až o jednu tretinu.