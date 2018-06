Americký generál: Zintenzívnime v Afganistane boj proti IS

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Brusel 8. júna (TASR) - Jednostranné zastavenie útokov afganskej vlády na militantné hnutie Taliban dáva americkým bojovým jednotkám príležitosť na to, aby vo východnom Afganistane zintenzívnili vojenské akcie proti extrémistickej skupine spojenej s Islamským štátom (IS). Uviedol to v piatok hlavný americký veliteľ v Afganistane generál John Nicholson.Nicholson sa vyjadril pred novinármi popri zasadnutí ministrov obrany členských štátov NATO v Bruseli, ktorého účastníkom poskytoval aktuálne informácie o boji proti Talibanu, píše agentúra AP. Generál uviedol, že nemôže predpovedať, kedy sa Taliban pridá k prímeriu, ktoré tento týždeň oznámil afganský prezident Ašraf Ghaní.Nicholson dodal, že Ghaního prímerie sa netýka boja proti ozbrojencom napojeným na IS, do ktorého sú americké protiteroristické jednotky zapojené na východe Afganistanu. Tamojšie boje sa podľa neho už vystupňovali v provincii Nangarhár, pričom aktivity proti militantom tam ešte posilnia.Afganský prezident ohlásil vo štvrtok týždňové prímerie s hnutím Taliban, ktoré sa má začať budúci utorok a časovo prekrývať so sviatkom na záver moslimského pôstneho mesiaca ramadán. Rozhodnutie nasleduje po zhromaždení najvyšších afganských duchovných, ktorí v pondelok vyzvali na ukončenie bojov vo svojej krajine a odsúdili tiež samovražedné útoky ako činy odporujúce moslimskej viere.Podľa vyhlásenia prezidentskej kancelárie v Kábule sa prímerie nebude vzťahovať na boje proti organizáciám, ako sú al-Káida alebo Islamský štát. Taliban sa k ohlásenému prímeriu zatiaľ nevyjadril.