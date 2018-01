Americký herec Lorenzo Lamas oslavuje 60 rokov

Herec Lorenzo Lamas. Foto: Wikipedia Foto: Wikipedia

Los Angeles 20. januára (TASR) - Americký herec Lorenzo Lamas bude mať v sobotu 20. januára 60 rokov.Herec akčných filmov Lorenzo Lamas sa narodil 20. januára 1958 v Los Angeles (iné zdroje uvádzajú mesto Santa Monica v Kalifornii) v USA. Po rozvode svojich rodičov vyrastal od dvoch rokov pri otcovi, Fernandovi Lamasovi, s ktorým si v roku 1968 zahral vo svojom prvom filme 100 Rifles (100 pušiek). Ako podotkla Česko-Slovenská filmová databáza (ČSFD), išlo o malú epizódnu úlohu. Prvú väčšiu hereckú rolu získal až o desať rokov neskôr v muzikáli Randalla Klesera Grease (Pomáda, 1978), v ktorom sa stretol s hviezdami, akými sú John Travolta, Olivia-Newton John alebo Michael Biehn.V roku 1968 sa otec Fernando Lamas presťahoval so synom Lorenzom do New Yorku. Po skončení súkromnej školy bol v tomto meste budúci herec v roku 1975 prijatý na vojenskú akadémiu (Admiral Farragut Academy). Po jej absolvovaní sa Lorenzo Lamas vrátil do Los Angeles, kde začal navštevovať herecké kurzy Film Actor's Workshop.Začal sa naplno venovať bojovým umeniam. Ovláda niekoľko druhov bojových umení, napríklad karate, taekwondo, jiu-jitsu a iné.Lorenzova kariéra akčného filmového hrdinu sa začala koncom 80. rokoch 20. storočia, keď hral policajta Jacka Kellyho v akčnej trilógii Snake Eater (Požívač hadů, 1989 ). Podľa ČSFD skutočný úspech prišiel až v roku 1992, keď sa objavil vo filmoch Bounty tracker (Pátracie eso, 1993), The Swordsman (Muž s mečom, 1992) a v seriáli Renegade (Odpadlík, 1992-1997), ktorý z Lamasa urobil akčnú hviezdu. Seriál pozostával zo 110 epizód.Hercovu filmografiu, prehľad TV seriálov, v ktorých hral a ďalšie účinkovanie podrobne prinášajú: ČSFD, Internetová filmová databáza (Internet Movie Database, IMDb) a ďalšie zdroje.