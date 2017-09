Americký herec Mickey Rourke oslavuje 65 rokov

Na archívnej snímke americký herec a boxer Mickey Rourke. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Schenectady/Bratislava 16. septembra (TASR) - Americký herec Mickey Rourke, pôvodným menom Philip Andre Rourke, je známy z akčných filmov. Preslávil sa ako predstaviteľ zväčša záporných hrdinov. Narodil sa v meste Schenectady v Spojených štátoch amerických (USA) 16. septembra 1952. V sobotu bude mať 65 rokov.V dospievaní sa upriamil na kariéru boxera, no na radu lekárov tento šport zanechal. Nakrátko sa k boxu vrátil, keď sa začala jeho filmová kariéra rúcať v 90. rokoch 20. storočia. Rourke vtedy podľa vlastných slov prišiel o mnohé filmové úlohy pre svoje nepriateľstvo voči komerčným aspektom nakrúcania filmov. Živil sa vtedy aj tetovaním, pil, drogoval a bil sa. V ťažkom období stáli pri ňom podľa jeho vyjadrení len jeho psi. Náklonnosť k týmto zvieratám si uchoval dodnes. V istom čase v jeho vile žilo sedem čiváv a boxer Rafael. Predtým choval dobermanov.Počas troch rokov v boxerskom ringu si Rourke okrem doriadeného nosa a lícnych kostí dvakrát zlomil rebro a raz prehryzol jazyk. Potom bol nútený podstúpiť plastickú operáciu nosa a lícnych kostí. Vyžiadal si to jeho návrat na filmové plátna, keď po neúspešnej samovražde absolvoval liečenie. Cesta späť bola dlhá a spletitá, plná podradných filmov.Jeden z jeho prvých filmov je vojnová komédia s názvom 1941 (1979). Skutočnou hviezdou sa stal po erotickom filme Nine 1/2 Weeks (Deväť a pol týždňa, 1986). Po zlom období hollywoodskeho bad boya prišla filmová verzia komiksu Sin City (Sin City - mesto hriechu, 2005) a úspešný film The Wrestler (2008) ocenený Zlatým glóbusom a Zlatým levom, dráma opotrebovaného športovca.Jeho ďalšími filmami sú napríklad snímky z roku 2010 Expendables: Nezničiteľní a Iron Man 2, pre ktorú absolvoval aj návštevu obávaného ruského väzenia v Moskve – Butyrky, alebo film Sin City: A Dame to Kill For (Sin City: Ženská, pre ktorú by som vraždil, 2014) .