Americký herec T. J. Miller nevhodne použil svoj humor a spustil falošný poplach, čelí obvineniu

Todd Joseph "T. J." Miller



Účinkoval v rokoch 20141 až 2017 v seriáli Silicon Valley (2014).



Okrem toho sa predstavil vo filmoch Cloverfield: Monštrum (2008), Kšeftári (2009), Na túto nemám (2010), Gulliverove cesty (2010), Dostaň ho tam! (2010), Vo štvorici v Mexiku (2014), Transformers: Zánik (2014) alebo Deadpool (2016).



Svoj hlas prepožičal aj postavičkám vo filmoch Ako vycvičiť draka (2010), Ako si vycvičiť draka 2 (2014), Veľká Šestka (2014) či v seriáli Mestečko záhad (2012 - 2016).



NEW HAVEN 10. apríla (WebNoviny.sk) - Americký herec T. J. Miller čelí obvineniu v súvislosti s falošným poplachom vo vlaku. Tridsaťšesťročného rodáka z mesta Denver v Colorade zatkli v pondelok v New Yorku.Prokuratúra uviedla, že komik 18. marca informoval políciu o tom, že žena, s ktorou sa pohádal vo vlaku, má v batožine bombu. Vlak z Washingtonu do New Yorku zastavil vo Westporte v Connecticute, kde ho prehľadali, no žiadnu výbušninu nenašli. Prokuratúra v utorok uviedla, že Millera prepustili na kauciu stotisíc dolárov (v prepočte približne 81-tisíc eur) po tom, ako sa postavil pred súd v meste New Haven.