Americký Kongres podľa P. Ryana nájde miliardy dolárov na stavbu múru

Predseda americkej Snemovne reprezentantov Paul Ryan. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 26. januára (TASR) - Predseda Snemovne reprezentantov amerického Kongresu Paul Ryan dnes uviedol, že výstavba múru na hraniciach USA a Mexika plánovaná prezidentom Donaldom Trumpom bude stáť 12-15 miliárd dolárov. Kongres na ňu podľa Ryana do jesene nájde tieto finančné prostriedky.Republikán Ryan sa vyjadril pred novinármi vo Filadelfii, kde sa koná pravidelná výročná schôdzka kongresmanov Republikánskej strany.Faktom podľa Ryana je, že Kongres za "" zaplatí. To, či bude táto suma súčasťou deficitu alebo Kongres nájde iný spôsob financovania nákladov, odmietol šéf snemovne komentovať.Trump by mal neskôr v priebehu dneška vystúpiť pred republikánskymi kongresmanmi s prejavom aj na tému stavby múru.Americký prezident podpísal v stredu dva prezidentské výkonné nariadenia týkajúce sa výstavby bezpečnostného múru na hranici USA s Mexikom a nelegálnej imigrácie. Trump týmto krokom splnil jeden z hlavných sľubov, ktoré dal ešte počas predvolebnej kampane.