Americký minister financií verí, že obchodné spory sa podarí vyriešiť

Americký prezident Donald Trump. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 22. apríla (TASR) - Medzinárodný menový fond (MMF) a Svetová banka (SB) opakovane varovali, že rastúce obchodné spory by mohli ohroziť súčasný priaznivý vývoj globálnej ekonomiky. Problém sa týka najmä USA, ktoré sa od začiatku marca dostali do sporov s viacerými krajinami pre zavedenie, prípadne plány na zavedenie vysokých dovozných ciel. Americký minister financií Steven Mnuchin však naznačil, že súčasné spory medzi jednotlivými krajinami by sa mohli urovnať a k obchodnej vojne by dôjsť nemalo.Koncom tohto týždňa sa Mnuchin stretol postupne so zástupcami ministerstiev financií Číny, Japonska a Európskej únie, s ktorými rokoval o sankčných clách, ktoré chce americký prezident Donald Trump uvaliť najmä na Čínu, ale aj na niektorých ďalších obchodných partnerov.Na okraj jarného zasadnutia MMF a Svetovej banky v sobotu síce na stretnutí s novinármi neuviedol, ako blízko sú USA k vyriešeniu obchodných sporov, dodal však, že v tomto smere sa podarilo urobiť pokrok.Najmä vyriešenie sporov USA a Číny bude kľúčové. Prípadná obchodná vojna medzi Washingtonom a Pekingom by bola najväčšou od 2. svetovej vojny. Každá z krajín plánuje uvaliť dovozné clá na tovar z druhej krajiny v hodnote 50 miliárd USD. Donald Trump navyše uvažuje o zavedení ciel na ďalší čínsky tovar v hodnote až 100 miliárd USD.Na druhej strane, začiatkom apríla čínsky prezident Si Ťin-pching uviedol, že Čína je pripravená viac otvoriť svoj trh zahraničným spoločnostiam a urobiť aj ďalšie kroky na zlepšenie podmienok pre zahraničných investorov. Mnuchin uviedol, že o návrhoch čínskeho prezidenta už rokoval s čínskymi vládnymi predstaviteľmi.povedal novinárom s tým, že čoskoro by mal navštíviť Peking, aby v rokovaniach pokračovali.Finančníci na zasadnutí MMF a SB kritizovali Trumpa za jeho prístup k medzinárodnému obchodu. Ten predstavuje prudký obrat oproti predchádzajúcej politike USA, ktorá bola desaťročia známa podporou voľného obchodu.Mnuchin však trval na tom, že Washington sa nesnaží vyvolať obchodnú vojnu, chce iba ochrániť pracovné miesta v USA pred neférovou konkurenciou.povedal Mnuchin.dodal.