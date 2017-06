Americký minister obchodu Ross náhle zrušil cestu do Berlína

Na snímke Donald Trump s Wilburom Rossom (v strede) a v pozadí Jared Kushner. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Berlín 27. júna (TASR) - Americký minister obchodu Wilbur Ross krátko pred odletom do Nemecka na rokovania s kolegyňou Brigitte Zypriesovou cestu zrušil. Dnes o tom informovalo spolkové ministerstvo hospodárstva v Berlíne.Ross ako dôvod uviedol, že musí plniť naliehavú úlohu, ktorú dostal od prezidenta Donalda Trumpa.Ross mal pricestovať do Európy pred rokovaním skupiny hlavných priemyselných a rozvojových krajín (G20), ktoré sa uskutoční v Hamburgu.V programe rokovaní bol aj závažný obchodný spor medzi oboma krajinami vyvolaný zámerom Washingtonu zaviesť sankčné clo na oceľ dovážanú z Nemecka, ale i z EÚ do Spojených štátov.Americká vláda v marci prišla s obvinením, že európski producenti ocele predávajú komoditu v USA pod výrobné náklady.Ross chcel ešte tento mesiac odpovedať prezidentovi na jeho otázku, či oceľ z EÚ ohrozuje americkú národnú bezpečnosť. Podľa americkej tlače má na otázku odpovedať kladne.Nemecká spolková vláda obvinenia Washingtonu odmieta.Konflikt vznikol v dôsledku Trumpovej politiky. Toto heslo ohrozuje aj spoločnú líniu G20 na stretnutí v Hamburgu. Začiatkom júla budú šéfovia štátov a vlád rokovať aj o otázkach svetového obchodu a prehĺbenie konfliktu môže mať závažné dôsledky.