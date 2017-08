Americký minister obrany James Mattis neohlásene pricestoval do Iraku

Americký minister obrany James Mattis. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bagdad 22. augusta (TASR) - Americký minister obrany James Mattis sa dnes v Bagdade stretol s irackým premiérom Hajdarom Abádím. Mattis, ktorý do Iraku pricestoval na vopred neohlásenú návštevu, opätovne uistil Bagdad o podpore zo strany Washingtonu v boji proti terorizmu, informuje agentúra DPA.Mattis a Abádí rokovali o spôsoboch posilnenia bilaterálnej spolupráce v oblasti vojenského výcviku a výzbroje. Očakáva sa, že Mattis sa stretne aj s kurdským regionálnym prezidentom Masúdom Barzáním. V irackej časti Kurdistanu sa bude 25. septembra konať referendum o vyhlásení nezávislosti od Iraku.Abádí je proti tomuto plebiscitu a usiluje sa prostredníctvom rozhovorov s rozličnými frakciami, vrátane Kurdov, o zachovanie jednoty krajiny.Americký osobitný vyslanec pre medzinárodnú koalíciu bojujúcu proti extrémistickej skupine Islamský štát (IS) Brett McGurk vyzval na dialóg a vyhlásil, že pripravované referendum bude mať "výrazne destabilizujúci" vplyv.Mattisova neohlásená zastávka v Iraku prichádza niekoľko dní po tom, ako iracké sily začali ofenzívu zameranú na vytlačenie militantov z mesta Tal Afar západne od nedávno oslobodeného Mósulu, ktoré je pod kontrolou IS od polovice roku 2014. Tal Afar je poslednou baštou džihádistov na severe krajiny.Policajné jednotky a šiitské milície dnes obsadili tamojšiu štvrť Džazíra. Elitné protiteroristické sily irackej armády navyše prenikli na juhozápade mesta do štvrte Kifáh.Podľa brigádneho generála Hajdara Fadhíla sa postupujúce jednotky zatiaľ nestretli s veľkým odporom bojovníkov IS, aj keď títo odpaľujú rakety a vysielajú samovražedných atentátnikov. Fadhíl ale predpokladá, že boje sa zintenzívnia, čím viac sa budú vládne sily približovať k centru Tal Afaru.IS stále kontroluje iné územia južne a západne od Mósulu.Mattis bol v pondelok v Jordánsku, kde sa stretol s jordánskym kráľom Abdalláhom II. V stredu sa presunie do Turecka, ktoré je spojencom USA v NATO. Stretne sa tam s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom i ministrami obrany a zahraničných vecí.Vo štvrtok Mattis navštívi Ukrajinu. Do Kyjeva príde 24. augusta, keď majú Ukrajinci štátny sviatok Dňa nezávislosti Ukrajiny. Stretne sa tam aj s prezidentom Petrom Porošenkom a ministrom obrany Stepanom Poltorakom.