Americký minister obrany James Mattis pricestoval do Južnej Kórey

James Mattis, archívna snímka Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Soul 2. februára (TASR) - Americký minister obrany James Mattis pricestoval dnes na dvojdňovú návštevu Južnej Kórey. Ide o vôbec prvú zahraničnú cestu člena nového vládneho kabinetu prezidenta Donalda Trumpa.Predpokladá sa, že Mattis využije svoj pobyt v Soule na uistenie kórejskej garnitúry o pokračujúcej podpore krajiny zo strany USA v rámci bezpečnostných dohôd a v kontexte hrozieb zo Severnej Kórey. Trump počas svojej predvolebnej kampane obvinil Južnú Kóreu a Japonsko, že Spojeným štátom neplatia dostatočne veľa za vojenskú podporu.Trump tiež navrhol, aby sa Soul i Tokio vyzbrojili jadrovými zbraňami, avšak Japonsko i Južná Kórea takúto alternatívu odmietli. Trump počas kampane zároveň vyhlásil, že je ochotný rokovať aj so severokórejským vodcom Kim Čong-unom, čo je v rozpore s dlhoročnou politikou USA, Južnej Kórey i Japonska.Mattis zostane v Južnej Kórei do piatka a čakajú ho rozhovory s kórejským rezortným kolegom a ďalšími činiteľmi. Pentagón oznámil, že Mattisova návšteva "podčiarkne záväzky USA voči spojenectvu s Japonskom a Južnou Kóreou, pričom sa tým upevní bezpečnostná spolupráca medzi týmito troma krajinami".Mattis pre novinárov uviedol, že bude rokovať o plánovanom rozmiestnení amerického obranného raketového systému na území Kórey, ako aj o jadrovom programe KĽDR, uvádza stanica BBC. Mattis v piatok odcestuje do Japonska.