Americký minister obrany pricestoval do Južnej Kórey

Americký minister Jim Mattis pricestoval do Južnej Kórey. 26. októbra, Soul. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Soul 27. októbra (TASR) - Americký minister obrany Jim Mattis pricestoval v piatok do Južnej Kórey, kde sa stretne s miestnymi najvyššími vojenskými predstaviteľmi i americkými veliteľmi, informovala agentúra AP.Podľa nej chce Mattis s nimi konzultovať, ako reagovať na severokórejský program vývoja jadrových zbraní.Mattis zdôrazňuje, že administratíva prezident USA Donalda Trumpa chce problém riešiť diplomatickou cestou. Zároveň však varuje, že USA sú pripravené na vojenský zásah, ak Severná Kórea nezmení svoje konanie.Mattisa v Južnej Kórei sprevádza aj predseda Zboru náčelníkov štábov ozbrojených síl USA Joseph Dunford. Krajinu sa chystá navštíviť aj Donald Trump, a to už v novembri.Vysokopostavený severokórejský predstaviteľ Ri Jong-pchil najnovšie pre americkú televíziu CNN uviedol, že svet by mal braťhrozbu jeho krajiny, že bude testovať jadrové zbrane nad Tichým oceánom.Ri Jong-pchil v Pchjongjangu novinárovi zo CNN povedal, že minulomesačné výroky ministra zahraničných vecí KĽDR Ri Jong-hoa v New Yorku neboli len prázdnymi slovami.Podľa Ri Jong-pchila má minister zahraničných vecí veľmi úzke vzťahy s lídrom KĽDR Kim Čong-unom a pozná jeho myslenie. Takže jeho výroky by mal zvyšok sveta brať vážne.Agentúra DPA pripomenula vo štvrtok slová Ri Jong-hoa, že Severná Kórea môže otestovať silné vodíkové bomby v Pacifiku. Vyhlásil to v reakcii na tvrdenie prezidenta USA Donalda Trumpa, že by mohol izolovaný komunistický štátNapätie v regióne sa v minulých mesiacoch zvýšilo po slovných prestrelkách Trumpa a Kim Čong-una a po sérii severokórejských raketových a jadrových skúšok.